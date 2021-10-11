Главе ДНР в Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова

11.10.2021 20:29 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В процессе интеграции республик Донбасса в РФ очень важным является сотрудничество ЛДНР с регионами братской страны.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время участие в торжествах, посвященных 31-й годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита в Башкирию Пушилин совместно с премьер-министром республики Андреем Назаровым возложил цветы к памятникам национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву и татаро-башкирскому поэту и политическому деятелю Шайхзаде Бабичу.

Затем делегация посетила Музей полярников им. В. И. Альбанова, где представлена экспозиция, посвященная уроженцу Донбасса русскому гидрографу, полярному исследователю Георгию Яковлевичу Седову. Также для главы ДНР устроили экскурсию в Национальном музее Республики Башкортостан, где представлен боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Продолжился визит участием в торжественном собрании в честь Дня Республики Башкортостан.

«Благодарю Вас, уважаемый Денис Владимирович, за сердечное отношение к памяти наших предков и особенно – легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова», – обратился к Денису Пушилину Радий Хабиров.

В ходе общения с журналистами глава ДНР подчеркнул, что с Башкирией Донбасс связывают не только установившиеся дружеские отношения, но и общая история.

«Во время Великой Отечественной войны Башкирская кавалерийская дивизия освобождала, в том числе и Донбасс. Поэтому мы чтим память генерал-майора Шаймуратова, тоже его считаем своим. Здесь его ценят и уважают, поэтому мы с Радием Фаритовичем (Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан – прим. ред.) были и на месте его гибели. Радий Фаритович уделяет очень большое внимание увековечиванию его памяти, безусловно, вместе с нами. Это про прошлое. Если говорить о настоящем, то нам есть, где еще налаживать взаимодействие, и от тесных дружеских связей пора переходить еще и к экономическому взаимодействию. И это у нас тоже в планах», – сказал Пушилин.

Он добавил, что ДНР нацелена на активизацию и расширение экономических связей с Башкортостаном.

«В процессе нашей интеграции в Российскую Федерацию очень важным является сотрудничество республик Донбасса с регионами братской страны. Наглядный пример теплых дружеских отношений – взаимодействие ДНР и Башкирии. В ходе поездки в этот регион обсудил с руководством различные аспекты сотрудничества. Общая история и теплые отношения являются прочной основой для взаимодействия, в том числе и экономического», – заявил Денис Пушилин.

Отметим, в ходе празднования Дня Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил главе ДНР орден генерала Шаймуратова.