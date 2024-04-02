Главе Гагаузии предъявлено уголовное обвинение после фото с Путиным

Дмитрий Кайнаржи .  
02.04.2024 21:55
  (Мск) , Комрат
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Беспредел, Гагаузия, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Провокации, Произвол, Россия, Скандал


Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул, с которой на полях Всемирного форума молодёжи в Сочи сфотографировался президент России Владимир Путин, стала фигуранткой уголовного дела, связанного с якобы незаконным финансированием политической партии «Шор». Об этом заявила сама Гуцул при выходе из здания Национального центра по борьбе с коррупцией.

По словам главы автономии, прокуроры засуетились вслед за акцией протеста, которой гагаузы встретили президента Молдовы Майю Санду, прибывшую в Гагаузию на открытие линии электропередачи, установленной на средства ЕС.

Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул, с которой на полях Всемирного форума молодёжи в Сочи...

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«Фальсификация уголовных дел — это проверенный прием PAS [правящей партии «Действие и солидарность»] против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми», – написала Евгения Гуцул в своём телеграм-канале.

При этом, по словам Гуцул, она шла на выборы с чётким понимаем всех возможных рисков и того давления, которое будет на неё оказываться.

«Наша команда выражает волю народа Гагаузии, который не намерен терпеть дискриминационную политику центральных властей по отношению к автономии. Мы будем и далее отстаивать права и полномочия Гагаузии всеми законными способами», – заявила глава Гагаузской автономии.

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