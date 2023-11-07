Главе румынского правительства являются европейские двойники Путина в ночных кошмарах

Раду Никулицэ .  
07.11.2023 18:32
  (Мск) , Яссы
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Дзен, ЕС, Израиль, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Украина


Румыния продолжит оказывать Украине многоплановую поддержку, поскольку возможные политические издержки этой помощи гораздо ниже, чем победа Владимира Путина на Украине.

Об этом премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сказал в интервью Bloomberg, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Румыния продолжит оказывать Украине многоплановую поддержку, поскольку возможные политические издержки этой помощи гораздо ниже,...

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По его словам, при подобном сценарии воодушевятся и другие популистские силы в Европе.

Союзники Украины должны продолжать ей помогать, иначе победа России приведет к появлению в Европе новых «Путиных», заявил Чолаку в интервью.

«Война между Израилем и Хамасом, которая временно отвлекла внимание от российского вторжения, продлится меньше, чем война Путина на наших границах», – считает румынский премьер.

По его словам, выборы в Румынии в следующем году не изменят его намерения продолжать поддерживать Киев.

Глава румынского правительства повторил, что поддерживает кандидатуры Украины и Республики Молдова на вступление в ЕС.

Чолаку также упомянул пророссийские демонстрации в Европе, которые критикуют помощь, предоставленную Украине. Он выражает беспокойство ростом влияния популистских сил:

«Можете ли вы представить, сколько двойников Путина у нас было бы среди некоторых европейских политиков-популистов?».

Марчел Чолаку отметил, насколько “опасен” подъем популистов в Европе, особенно в контексте выборов в Европарламент в следующем году:

«Если мы увидим больше экстремистских голосов в Европарламенте, это создаст большую уязвимость внутри ЕС».

Можно, конечно, сказать, что румынский премьер-министр попросту перепил цуйки – традиционной румынской сливовой настойки, что ему за каждым углом вместо чертей мерещатся двойники Путина.

Всё, однако, намного проще. Европа настолько погрязла в своих внутренних проблемах, усугубляемых энергетическим разрывом с Россией и колоссальным отправлением средств в бездонную украинскую бочку, что, естественным образом, в странах ЕС растёт число недовольных, выражающих свои симпатии евроскептикам и противникам подхода «Украина – наше всё». Неизбежные провалы надо на кого-то спихнуть. А кто же лучше справится с этой ролью, чем дух Путина, вселяющийся в европейских политиков?

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