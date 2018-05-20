20.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Главе СБУ повысили зарплату

Заработная плата председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за апрель повысилась на 3 тыс. гривен и составила 65 541 гривну, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания Украинские Новости.

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Размер оклада Грицака не указывается.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.