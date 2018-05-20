20.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
|1 665 просмотров
Главе СБУ повысили зарплату
Заработная плата председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за апрель повысилась на 3 тыс. гривен и составила 65 541 гривну, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания Украинские Новости.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Размер оклада Грицака не указывается.
Зарплата указана с учетом надбавок и премий.
Метки: Василий Грицак, зарплата
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
14:45 20 маяГлаве СБУ повысили зарплату
14:40 20 маяНавальный обзавелся собственной партией
14:26 20 маяПорошенко назвал своей заслугой переименование 52 тысяч улиц
14:12 20 маяНовый адвокат Савченко отказался назвать сумму своего гонорара
14:06 20 маяУ Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”
14:03 20 маяВСУ устроили ад для жителей Горловки
13:55 20 маяУ Гройсмана похвалились: благодаря войне антинародные реформы не вызывают массового протеста
1:23 20 маяУкраинские наци опозорились в очередном приступе русофобии
0:33 20 маяВСУ ударили по прифронтовому Зайцево. Есть погибшие
18:21 19 маяКонституционные фантазии: крымских татар вписали в Основной Закон Украины
18:16 19 маяУкраина дала понять: после “деоккупации” никаких выборов в Крыму больше не будет
18:07 19 маяЛегендарный батальон «Сомали» выдвигается в Горловку – на передовую
18:01 19 маяБывший АТОшник рассказал Трампу о применении режимом Порошенко химоружия в Донбассе
17:51 19 мая«Промышленный центр превратили в село» – мариупольцев возмутил парад вышиванок
17:48 19 маяЗападные инструкторы расскажут жителям Донбасса, как противостоять «военной агрессии»
17:41 19 маяВ рядах ВСУ паника из-за ситуации под Горловкой
17:35 19 маяВ ДНР развенчали ещё один украинский фейк
17:27 19 маяВСУ пытаются выяснить, сколько оружия увели у них из-под носа грузинские легионеры
17:05 19 маяГлава ОУН “особо уважает” евреев, воюющих против Донбасса
15:42 19 маяКолония США – новая украинская мечта
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
12:29 19 маяВ Донецке прощаются с легендарным комбатом Мамаем
12:21 19 маяПарасюк нарвался на уголовную статью в Германии
11:56 19 маяВ Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине
11:27 19 маяЯрош назвал убийц комбрига «Пятнашки» Олега Мамиева
0:22 19 маяПорошенко милостиво оставил русским путь для отступления
0:02 19 маяВ ОБСЕ не хотят заниматься домыслами относительно сбитого МН-17
23:41 18 маяОБСЕ не будет расследовать обстрел российских журналистов
23:30 18 маяВСУ нанесли удар по Горловке. Погибла пенсионерка
23:16 18 маяПорошенко и Чубаров создают свой собственный Крым
21:24 18 маяМоскаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ
21:14 18 маяПорошенко пообещал Чубарову взяться за “коллаборантов” в Крыму
21:00 18 маяСоциологи исследовали “чемоданные” настроения украинцев
20:45 18 маяУкраинцы испытали наводящиеся ракеты “Скиф”
20:33 18 маяВ Нацгвардии Украины выявили подполковника- “изменника Родине”
20:20 18 маяВо Львовской области застрелился украинский военный
20:10 18 маяУкраина проиграла России спор в ВТО
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:50 18 маяПорошенко может вынудить Ахметова довести Украину до коллапса
19:40 18 маяМеркель пообещала поговорить с Порошенко о Вышинском
19:37 18 мая«Нормандская четверка» обсудит миротворцев на Донбассе, но неизвестно когда
19:25 18 маяМеркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”
19:11 18 маяПрофлидер с северодонецкого «Азота» рассказал о том, как умирает флагман химпрома
18:56 18 маяАктивность под Горловкой – отвлекающий манёвр: ВСУ готовят наступление на другом участке
18:43 18 мая114 евродепутатов требуют от Латвии прекратить дискриминацию русского языка
18:31 18 маяМеркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”
18:17 18 маяПутин: Россия будет бороться за «Северный поток-2»
18:12 18 маяПутин: Россия готова сохранить газовый транзит через Украину
17:50 18 маяТимошенковцы всерьёз взялись за финансовые махинации Порошенко
17:46 18 маяГлаварю С14 за нападение на бразильского добровольца ДНР вменяют теракт
17:37 18 маяПорошенко хочет пропиариться перед выборами за счет будущих побед ВСУ
17:15 18 маяРабота Львовского протезного завода оказалась под угрозой
16:58 18 маяВ Раде объявили охоту на «мэра-сепаратиста» из Донбасса
16:43 18 маяУ посольства “ЦеЕвропы” в Москве журналисты требовали освободить своего арестованного коллегу
16:25 18 маяМеркель предложат доказать, что Европа – не Украина
18:21 19 маяКонституционные фантазии: крымских татар вписали в Основной Закон Украины
18:16 19 маяУкраина дала понять: после “деоккупации” никаких выборов в Крыму больше не будет
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
0:22 19 маяПорошенко милостиво оставил русским путь для отступления
21:14 18 маяПорошенко пообещал Чубарову взяться за “коллаборантов” в Крыму
15:35 18 маяКрымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель
15:21 18 маяВ Киеве хотят отменить блокаду Крыма, чтобы свести на нет эффект моста
15:01 18 маяНайти и покарать: В Киеве выясняют имена украинских заробитчан, строивших Крымский мост
13:56 18 маяУкраина переживает самый большой позор за всю свою историю
11:25 18 маяМеджлисовцы требуют от Киева особого статуса
11:14 18 маяПарубий пообещал воплотить в жизнь страшный сон крымчан
10:57 18 маяПочему крымские татары лучше украинцев
10:48 18 маяУкраинский суд вернул российские паспорта морякам “Норда”
10:23 18 маяКрымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине
9:12 18 маяМИД Украины поддержал призыв разбомбить Крымский мост – журналист
23:26 17 маяДепутаты Рады посещают Крым и хотят поехать в РФ на чемпионат мира по футболу
21:14 17 маяНа Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с российским Крымом
21:04 17 маяУкраинский капитан может сесть на 5 лет за браконьерство и убийство 46 дельфинов
16:38 17 маяРоссия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина
16:13 17 маяВолкер проговорился: Украина не сможет вернуть “захваченную Россией территорию”
13:59 17 маяНа украинском ТВ пригрозили помочь сдетонировать вулкану у Крымского моста
13:25 17 маяGoogle предал Украину
12:22 17 маяЭто геополитический удар! – Тягнибок устроил истерику из-за моста
11:57 17 маяНа украинском ТВ заявили, что РФ сделала то, о чем Украина только мечтала
10:50 17 маяКрымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое
10:01 17 маяНа украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает
9:50 17 маяУкраине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья
9:39 17 мая“Я в компании с Навальным” – американский журналист гордится призывом разбомбить Крымский мост
8:28 17 маяСенченко опять хвалится на украинском ТВ: Оставил Крым без воды
8:09 17 маяМеджлисовцы из Киева вновь разжигают накануне годовщины высылки
7:45 17 маяОпубликована съемка «уставшего моста» в Киеве – «на зависть москалям»
16:54 16 маяПорошенко отозвал из Рады свой скандальный законопроект о лишении крымчан гражданства
15:50 16 маяКрымский мост: сложности геологии и политики
14:33 16 маяКрымский мост не позволит американскому флоту подойти к берегам Белоруссии
13:55 16 маяКрымский мост соединил русский народ
12:39 16 маяУкраинская секта неверящих в мост переобувается на ходу
11:34 16 маяГрандиозный проект, поражающий воображение – впечатления проехавших по Крымскому мосту
11:16 16 маяЭксперты, твердившие о невозможности строительства моста, были наняты Кремлем – киевский экономист
8:49 16 маяСБУ запретила украинским журналистам работать в Крыму и Донбассе
8:44 16 маяМост в Крым повысит спрос на недвижимость, но не цены
22:03 15 маяТорговцы «крымско-татарским холокостом»
20:41 15 маяЕС потоптался по “неправильному” Крымскому мосту
17:48 15 маяВ Госдуме нашли оправдание отказу Сбербанка заходить в Крым
16:22 15 маяНевероятно: Монтян признала свою ошибку
16:13 15 маяПорошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России
15:45 15 маяПорошенко капитулировал в день открытия Крымского моста
15:26 15 маяПутин: Новые мосты будут строиться по всей России. Уровень жизни в Крыму повысится
14:55 15 маяКрымский мост открыт: Путин проехал по нему за рулем «Камаза»
14:23 15 маяСемен Семенченко устроил феерическую истерику из-за открытия Крымского моста
14:06 15 маяГосдума ввела уголовное наказание за пособничество антироссийским санкциям
13:28 15 маяКрымский консенсус сохраняется, заявили в Госдуме
13:02 15 маяРоссия ставит жирную точку на украинских санкциях против Крыма
12:42 15 маяНа Украине создана структура для террора и запугивания крымчан
12:37 15 маяУкраинский политолог о Крымском мосте: Ну как так?!
11:56 15 маяКлимкин выдал очередную порцию страшилок о Крыме
14:03 20 маяВСУ устроили ад для жителей Горловки
0:33 20 маяВСУ ударили по прифронтовому Зайцево. Есть погибшие
18:07 19 маяЛегендарный батальон «Сомали» выдвигается в Горловку – на передовую
18:01 19 маяБывший АТОшник рассказал Трампу о применении режимом Порошенко химоружия в Донбассе
17:51 19 мая«Промышленный центр превратили в село» – мариупольцев возмутил парад вышиванок
17:48 19 маяЗападные инструкторы расскажут жителям Донбасса, как противостоять «военной агрессии»
17:41 19 маяВ рядах ВСУ паника из-за ситуации под Горловкой
17:35 19 маяВ ДНР развенчали ещё один украинский фейк
17:27 19 маяВСУ пытаются выяснить, сколько оружия увели у них из-под носа грузинские легионеры
17:05 19 маяГлава ОУН “особо уважает” евреев, воюющих против Донбасса
12:29 19 маяВ Донецке прощаются с легендарным комбатом Мамаем
11:27 19 маяЯрош назвал убийц комбрига «Пятнашки» Олега Мамиева
0:02 19 маяВ ОБСЕ не хотят заниматься домыслами относительно сбитого МН-17
23:41 18 маяОБСЕ не будет расследовать обстрел российских журналистов
23:30 18 маяВСУ нанесли удар по Горловке. Погибла пенсионерка
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:37 18 мая«Нормандская четверка» обсудит миротворцев на Донбассе, но неизвестно когда
19:11 18 маяПрофлидер с северодонецкого «Азота» рассказал о том, как умирает флагман химпрома
18:56 18 маяАктивность под Горловкой – отвлекающий манёвр: ВСУ готовят наступление на другом участке
17:37 18 маяПорошенко хочет пропиариться перед выборами за счет будущих побед ВСУ
16:58 18 маяВ Раде объявили охоту на «мэра-сепаратиста» из Донбасса
15:44 18 маяСеменченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике
15:08 18 маяУкраинские силовики открыли огонь по российским журналистам
14:49 18 маяАвантюра ВСУ под Горловкой захлебнулась кровью
13:52 18 маяУ ВСУ очередные потери
10:15 18 маяВ ДНР пообещали отомстить за смерть легендарного комбата
9:30 18 маяПогибших в Донбассе инструкторов НАТО целенаправленно завели на минное поле
0:14 18 маяБородай на авдеевской промке: надо брать Киев, а Украину включать в состав Российской империи
23:45 17 маяПод Авдеевкой серьезно ранен командир знаменитой бригады
22:50 17 маяЗапад готовится к заморозке конфликта в Донбассе на несколько десятилетий
22:02 17 маяАрмия ДНР нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ в районе Горловки
18:40 17 маяВ ДНР заработал фонд помощи семьям погибших на войне
17:55 17 маяХуг срочно едет в Донбасс из-за обострения ситуации на фронте
17:20 17 маяВИДЕО: последствия артудара ВСУ по посёлку Гольмовский на Донбассе
17:12 17 маяВоздушный шар с украинской пропагандой не долетел до жителей ДНР
16:13 17 маяВолкер проговорился: Украина не сможет вернуть “захваченную Россией территорию”
15:36 17 маяНа Луганщине иностранные гуманитарные организации собирают для СБУ данные о жителях
13:06 17 маяВ ДНР поблагодарили Ковтуна за преданность идеям республики
12:51 17 маяНа Украине грозят диверсиями и терактами в тылу ЛДНР по примеру Израиля
8:47 17 маяТимошенковцы пошли в атаку на Порошенко – сдал Украину русским!
22:22 16 маяОбстановка на фронте ухудшается: ВСУ применили “Грады”
22:15 16 маяУкраинская артиллерия продолжает убивать мирных жителей под Горловкой
21:22 16 маяПорошенко говорил с Волкером о введении миротворцев на Донбасс
21:01 16 маяКоломойский сравнил ситуацию на Донбассе с гражданской войной в Испании
20:16 16 маяКиев заблокировал переговоры о выплате пенсий жителям Донбасса через Красный Крест
20:02 16 маяВ Минске представитель ОБСЕ покинул зал переговоров из-за истерики украинцев
19:55 16 маяУкраина намеренно затягивает конфликт, срывая переговоры в Минске
19:36 16 маяВ ДНР рассказали о том, как украинская пропаганда «завела» ВСУ в Донецк
19:25 16 маяВ Миссии ОБСЕ на Донбассе сумели разглядели пулю в полете
18:54 16 маяДНР в очередной раз призывает Украину не провоцировать экологическую катастрофу на Донбассе
18:22 16 маяУкраина отказалась подписать договор о прекращении пыток пленных
18:00 16 маяНа Донбассе украинцы выстрелили по школе с детьми противотанковой ракетой
14:41 16 маяДФС под огнём ВСУ: второй день сотрудники не могут покинуть станцию
13:24 16 маяРоссии больше не о чем разговаривать с Волкером
13:10 16 мая«Для чьего пиара мы тут находимся?» – разъярённые ВСУшники требуют ответа от командования
14:45 20 маяГлаве СБУ повысили зарплату
14:40 20 маяНавальный обзавелся собственной партией
14:26 20 маяПорошенко назвал своей заслугой переименование 52 тысяч улиц
14:12 20 маяНовый адвокат Савченко отказался назвать сумму своего гонорара
14:06 20 маяУ Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”
14:03 20 маяВСУ устроили ад для жителей Горловки
13:55 20 маяУ Гройсмана похвалились: благодаря войне антинародные реформы не вызывают массового протеста
1:23 20 маяУкраинские наци опозорились в очередном приступе русофобии
0:33 20 маяВСУ ударили по прифронтовому Зайцево. Есть погибшие
18:21 19 маяКонституционные фантазии: крымских татар вписали в Основной Закон Украины
18:16 19 маяУкраина дала понять: после “деоккупации” никаких выборов в Крыму больше не будет
18:07 19 маяЛегендарный батальон «Сомали» выдвигается в Горловку – на передовую
18:01 19 маяБывший АТОшник рассказал Трампу о применении режимом Порошенко химоружия в Донбассе
17:51 19 мая«Промышленный центр превратили в село» – мариупольцев возмутил парад вышиванок
17:48 19 маяЗападные инструкторы расскажут жителям Донбасса, как противостоять «военной агрессии»
17:41 19 маяВ рядах ВСУ паника из-за ситуации под Горловкой
17:35 19 маяВ ДНР развенчали ещё один украинский фейк
17:27 19 маяВСУ пытаются выяснить, сколько оружия увели у них из-под носа грузинские легионеры
17:05 19 маяГлава ОУН “особо уважает” евреев, воюющих против Донбасса
15:42 19 маяКолония США – новая украинская мечта
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
12:29 19 маяВ Донецке прощаются с легендарным комбатом Мамаем
12:21 19 маяПарасюк нарвался на уголовную статью в Германии
11:56 19 маяВ Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине
11:27 19 маяЯрош назвал убийц комбрига «Пятнашки» Олега Мамиева
0:22 19 маяПорошенко милостиво оставил русским путь для отступления
0:02 19 маяВ ОБСЕ не хотят заниматься домыслами относительно сбитого МН-17
23:41 18 маяОБСЕ не будет расследовать обстрел российских журналистов
23:30 18 маяВСУ нанесли удар по Горловке. Погибла пенсионерка
23:16 18 маяПорошенко и Чубаров создают свой собственный Крым
21:24 18 маяМоскаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ
21:14 18 маяПорошенко пообещал Чубарову взяться за “коллаборантов” в Крыму
21:00 18 маяСоциологи исследовали “чемоданные” настроения украинцев
20:45 18 маяУкраинцы испытали наводящиеся ракеты “Скиф”
20:33 18 маяВ Нацгвардии Украины выявили подполковника- “изменника Родине”
20:20 18 маяВо Львовской области застрелился украинский военный
20:10 18 маяУкраина проиграла России спор в ВТО
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:50 18 маяПорошенко может вынудить Ахметова довести Украину до коллапса
19:40 18 маяМеркель пообещала поговорить с Порошенко о Вышинском
19:37 18 мая«Нормандская четверка» обсудит миротворцев на Донбассе, но неизвестно когда
19:25 18 маяМеркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”
19:11 18 маяПрофлидер с северодонецкого «Азота» рассказал о том, как умирает флагман химпрома
18:56 18 маяАктивность под Горловкой – отвлекающий манёвр: ВСУ готовят наступление на другом участке
18:43 18 мая114 евродепутатов требуют от Латвии прекратить дискриминацию русского языка
18:31 18 маяМеркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”
18:17 18 маяПутин: Россия будет бороться за «Северный поток-2»
18:12 18 маяПутин: Россия готова сохранить газовый транзит через Украину
17:50 18 маяТимошенковцы всерьёз взялись за финансовые махинации Порошенко
17:46 18 маяГлаварю С14 за нападение на бразильского добровольца ДНР вменяют теракт
17:37 18 маяПорошенко хочет пропиариться перед выборами за счет будущих побед ВСУ
17:15 18 маяРабота Львовского протезного завода оказалась под угрозой
16:58 18 маяВ Раде объявили охоту на «мэра-сепаратиста» из Донбасса
16:43 18 маяУ посольства “ЦеЕвропы” в Москве журналисты требовали освободить своего арестованного коллегу
16:25 18 маяМеркель предложат доказать, что Европа – не Украина
14:40 20 маяНавальный обзавелся собственной партией
14:06 20 маяУ Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
11:56 19 маяВ Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине
21:24 18 маяМоскаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ
20:10 18 маяУкраина проиграла России спор в ВТО
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:25 18 маяМеркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”
18:31 18 маяМеркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”
18:17 18 маяПутин: Россия будет бороться за «Северный поток-2»
18:12 18 маяПутин: Россия готова сохранить газовый транзит через Украину
16:43 18 маяУ посольства “ЦеЕвропы” в Москве журналисты требовали освободить своего арестованного коллегу
15:35 18 маяКрымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель
15:21 18 маяВ Киеве хотят отменить блокаду Крыма, чтобы свести на нет эффект моста
15:04 18 маяНа Байкале построят новый горнолыжный курорт
15:01 18 маяНайти и покарать: В Киеве выясняют имена украинских заробитчан, строивших Крымский мост
13:56 18 маяУкраина переживает самый большой позор за всю свою историю
10:57 18 маяПочему крымские татары лучше украинцев
10:48 18 маяУкраинский суд вернул российские паспорта морякам “Норда”
10:34 18 маяУзбекистан и Казахстан отказались сотрудничать с фейковой украинской «прокуратурой Крыма
10:23 18 маяКрымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине
10:01 18 маяПалестина – Израилю: добро пожаловать в ад!
8:56 18 маяОт РФ зависит вопрос нашего существования – посол Израиля в Киеве
8:21 18 маяАнтироссийские санкции ЕС оказались под вопросом
22:50 17 маяЗапад готовится к заморозке конфликта в Донбассе на несколько десятилетий
20:54 17 маяЛюди в вышиванках требуют признать нелегитимным выбор народа России
16:38 17 маяРоссия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина
16:28 17 маяВ России завели дело на американского журналиста, призвавшего бомбить Крымский мост
15:46 17 маяВ Госдуме решили не пугать Запад Жириновским
15:29 17 маяЗавтра московские журналисты будут протестовать перед украинским посольством
15:17 17 маяВ Госдуме завели речь о разрыве Большого договора с Украиной
14:46 17 маяЭкономические связи не заставят Украину вернуться от США к России
14:37 17 маяВ Госдуме вспомнили о судьбе Василия Муравицкого
13:41 17 маяГосдума потребовала от Украины освободить журналиста Вышинского
13:25 17 маяGoogle предал Украину
12:22 17 маяЭто геополитический удар! – Тягнибок устроил истерику из-за моста
11:57 17 маяНа украинском ТВ заявили, что РФ сделала то, о чем Украина только мечтала
10:50 17 маяКрымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое
10:01 17 маяНа украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает
9:50 17 маяУкраине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья
9:39 17 мая“Я в компании с Навальным” – американский журналист гордится призывом разбомбить Крымский мост
8:09 17 маяМеджлисовцы из Киева вновь разжигают накануне годовщины высылки
7:45 17 маяОпубликована съемка «уставшего моста» в Киеве – «на зависть москалям»
22:45 16 маяЗрада за зрадой: В Киеве обвинили Германию в двойной игре
21:13 16 маяУкраинский экспорт в Польшу почти догнал продажи в Россию
16:11 16 маяЗахарова предложила обыскать украинских министров
15:50 16 маяКрымский мост: сложности геологии и политики
15:08 16 маяКрымский мост резко развернул украинскую пропаганду
14:33 16 маяКрымский мост не позволит американскому флоту подойти к берегам Белоруссии
14:06 16 маяВ МИД РФ не стали раскрывать все детали вокруг захваченного Украиной «Норда»
13:55 16 маяКрымский мост соединил русский народ
13:43 16 маяФашиствующий украинский консул из Гамбурга – не исключение, а правило
13:24 16 маяРоссии больше не о чем разговаривать с Волкером
12:50 16 маяДля освобождения главреда РИА Вышинского будут задействованы не только дипломатические методы
12:39 16 маяУкраинская секта неверящих в мост переобувается на ходу
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.