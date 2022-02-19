Главе Совбеза Украины указали на нелепость слов о Донбассе

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Новости Украины

Украина считает невозможным проведение выборов в ЛДНР по Минским соглашениям, поскольку почти миллион жителей региона уже имеют паспорта России.

Об этом на брифинге в Киеве заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы осознаём, что переговоры мы можем вести только с РФ, мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности, все решения принимаются в Москве. Зеленский сделал заявление, что он в любое время готов встретиться с Путиным для переговоров. На сегодняшний день они отказываются, а проводить с людьми, которые ничего не решают, мы не можем и не будем, потому что это напрасная трата времени», – заявил Данилов.

При этом он попытался обосновать, почему Киев не собирается выполнять политическую часть Минских соглашений.

«Российская Федерация выдала уже 800 тысяч паспортов на территории оккупированной Донецкой и Луганской области, и требует проведения в первую очередь выборов. Как можно проводить выборы, если у людей паспорта иностранного государства. Это просто невозможно», – подчеркнул глава украинского Совбеза.

Комментируя высказывание чиновника, политолог Владимир Корнилов логично отметил, что слова Данилова о несамостоятельности республик Донбасса как нельзя хорошо подходят для описания самой Украины.

«Так на этом самом основании, какой смысл разговаривать с Украиной, которая ничего не решает?» – риторически спросил эксперт.

Он также обратил внимание новый предлог отказа от «Минска».

«Данилов искренне недоумевает: «Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно!». А пусть спросит у обладателя, как минимум, трех (на самом деле – наверняка больше) паспортов Коломойского, как тот умудряется голосовать!» – написал Корнилов в своём Telegram-канале.

В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский также недопонял заявления главы СНБО.

«Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно!- заявил Секретарь СНБО Данилов. Текст немного по дебильному написан. У нас десятки тысяч жителей Западной Украины с польскими паспортами, Закарпатья- с венгерскими, в Черновцах- с румынскими. Ему уже пора об этом узнать, самое время», – возмутился Бужанский в своём блоге.