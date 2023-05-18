«Главком в госпитале»: Залужный пал жертвой фаллопротезирования

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пропавший главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале и мучается безнадёжной травмой на причинном месте.

Об этом сообщает тг-канал военного обозревателя Владислава Шурыгина со ссылкой на свои источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Утверждается, что источник исходит из ближайшего окружения начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова. Он проговорился, что Залужный находится в главном военном клиническом госпитале ВСУ в Киеве в отделении реанимации после неудачной операции по фаллопротезированию.

Отмечается, что ещё в начале апреля главком ВСУ получил страшную травму данного органа, обстоятельства которой не разглашаются.

Была проведена операция с участием, вызванных для этого видных немецких пластических хирургов, после которой на фоне диабета второго типа началось осложнение, протез не прижился и начался абсцесс, справиться с которым пока не удаётся.

«Состояние х@#вое!» – указал источник.