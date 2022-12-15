Главком ВСУ: «Мы истекаем кровью. Главная задача – удержаться»

Российские войска ведут сковывающие бои по всей линии фронта, чтобы не дать ВСУ перегруппироваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью одному из наиболее оголтелых рупоров британской антироссийской пропаганды изданию «Экономист» заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

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«Русские давно собирали свои ресурсы. По моим подсчетам, должно быть, года за три с половиной-четыре они их интенсивно строили: людей, технику, боеприпасы. Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей. Тот факт, что они исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата, свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неправильно. Теперь им снова приходится думать о том, как выйти из этой ситуации», – сказал Залужный.

Он остановился на попытке русских занять Киев.

«В военном отношении это было правильное решение — самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова (не лично, конечно). Для него не было выхода. Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы. На сегодняшний день ситуация в Донбассе непростая. Но стратегически это безвыходная ситуация для российской армии», – утверждает главком ВСУ.

Он полагает, что Россия пытается получить паузу, чтобы «собрать ресурсы и создать новый потенциал», но параллельно ВС РФ делают все возможное, чтобы не дать возможности ВСУ перегруппироваться.

«Вот почему вы видите бои вдоль 1500-километровой линии фронта. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно, но они сковывают наши войска, чтобы не дать перегруппироваться. То, что они сейчас упорно борются, это, конечно, очень плохо. Но это не решение стратегической проблемы. Это просто изматывает вооруженные силы Украины. Поэтому, как и во время Второй мировой войны, я в этом не сомневаюсь, скорее всего, где-то за Уралом готовят новые ресурсы. Готовятся на 100%», – уверен генерал.

Впрочем, собеседник издания надеется, что подготовка не принесет России желаемого результата.

«Так что следующая задача, которая у нас есть, это, прежде всего, удержать этот рубеж и больше не терять позиций. Это очень важно. Потому что я знаю, что освободить его в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться. Наша задача очень четко отслеживать с помощью наших партнеров, что там происходит, где они готовятся. Это наша стратегическая задача. Наша вторая стратегическая задача – подготовиться к этой войне, которая может произойти в феврале. Чтобы иметь возможность вести войну свежими силами и резервами. Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью», – признал Залужный.

Еще одной важной стратегической задачей он называет подготовку «к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января».

«Это может начаться не с Донбасса, а в сторону Киева, в сторону Белоруссии, не исключаю и южного направления. Мы сделали все расчеты — сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и тому подобное. Это то, на чем сейчас всем нужно сосредоточиться. Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году. Я поговорю об этом с [председателем Объединенного комитета начальников штабов США] Милли», – резюмировал Залужный.