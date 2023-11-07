Главком ВСУ Залужный не является угрозой для диктатуры Зеленского – мнение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на противоречия между главком ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским для последнего пока нет угрозы свержения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Сейчас многие пытаются показать, что статья Залужного – это контрмера, что на Украине существует какая-то «пятая колонна», которая выступит против президента. Но я считаю, что в военных условиях, когда у Зеленского полная диктатура и в его распоряжении все информационное пространство, он в любой момент может любого чиновника без суда и без следствия «упаковать», а то и вообще физически уничтожить. И никто не спросит, куда он делся. Последний пример – ситуация с Коломойским», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что в сценарий открытого противостояния военных с Зеленским верится с трудом.

«Мы все видели, как недавно он одним своим решением сменил главу сил специальных операций, и его командир об этом узнал из новостей. Ну, что мешает ему завтра поменять того же Залужного на кого-то другого? Вариант, что американцы будут против этого, тоже маловероятен, ведь в таком случае Зеленский может уверенно им заявить: «Ребята, тогда и вина за все провалы – это не ко мне, а к вашему протеже, на которого вы делаете ставку». Единоначалие должно быть, и американцы этот момент понимают», – отмечает эксперт.

Но здесь есть другая опасность для Зеленского, указывает аналитик.

«Но вот в условиях снижения финансирования Украины со стороны Запада, в условиях начала, условно говоря, недоедания элит, которые привыкли очень вкусно и много из западного корыта есть, содержать их будет очень сложно. Вот здесь они уже могут сказать: «Дружище, мы были готовы идти на покрытие твоих преступлений и всего остального, потому что ты нам много платил, но за бесплатно у нас такого желания нет». Поэтому в условиях отсутствия финансирования это уже становится серьёзной угрозой для украинского лидера», – резюмировал Клинцевич.