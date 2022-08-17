Главком ВСУ Залужный становится опасным для Зеленского

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проводит чистки в силовых структурах, чтобы избежать появления альтернативных центров влияния в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военкор Александр Коц.

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Он напоминает, что на днях Зеленский уволил со своих должностей ряд областных начальников СБУ. В июле в отставку были отправлены глава СБУ и генпрокурор.

«О чем могут говорить кадровые решения президента по Службе безопасности Украины? Во-первых, Зеленскому некому доверять. Его западные кураторы убрали уже практически всех близких людей «слуги народа», не оставив в окружении главы государства тех, на кого он мог бы опереться в случае необходимости. Ротацией кадров Зеленский старается избежать возможности появления каких бы то ни было центров силы, кроме его. Особенно это важно в преддверии президентских выборов, на которых бывший комик очень хотел бы победить. Иначе ему могут многое предъявить», – отмечается в публикации.

По мнению автора, таким образом Зеленский пытается продемонстрировать населению, кто виноват в неудачах, отвести удар от себя, продемонстрировать жесткую волю и напомнить о «коварной кремлевской агентуре», которая якобы проникла в самые высокие эшелоны украинской силовой машины.

«Я бы, честно говоря, был только за, но заявления Зеленского больше похожи на паранойю. Или ее имитацию, за которой холодный расчет – лишить политических конкурентов возможностей и влияния», – считает военкор.

Он полагает, что украинскому президенту будет сложно конкурировать с военными.

«Командующий ВСУ [Залужный] набирает не только внутриполитический вес, но и международный. «Главный атаман Украины» – так его назвали восторженные польские журналисты. А психотип президента Украины не позволяет ему смотреть за ростом популярности генерала. А значит следующих чисток можно ждать в Минобороны Украины. Заодно покажут, кто виноват в неудачах на фронте», – прогнозирует Коц.