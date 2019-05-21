Главная битва Зеленского будет с Коломойским

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Главная битва нового украинского президента Владимира Зеленского будет не с его предшественником Петром Порошенко, а с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чаплыга утверждает, будто Коломойский после избрания Зеленского уже не может считать комика своей марионеткой, однако «развод» еще не оформлен официально.

«На самом деле, Коломойский не имеет никакого реального влияния на Зеленского. Но он начинает отыгрывать в его окружении токсическую роль. Чем раньше Зеленский расставит точки над «i» в отношениях с Коломойским, тем лучше будет для самого Зеленского.

Коломойский – это человек, который начинает переговоры со слов «Во-первых, мне надо всё». Что ему надо во-вторых, очень сложно сказать. Но как раз главная битва Зеленского будет не с Порошенко, а с Коломойским», – добавил эксперт.