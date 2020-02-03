Главная цель Польши – оттащить Белоруссию от России

03.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия станет приоритетом внешней политики Польши на ближайшие годы.

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в интервью журналу-приложению к польской газете «Rzeczpospolita», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы не сделаем Беларуси реального предложения партнерских отношений, у нас не будет шанса связать ее с ядром Центральной Европы. Считаю, что Беларусь – это в ближайшие годы один из наших абсолютных приоритетов», – сказал Яблонский.

Дипломат считает, что в последние годы Польша «сильно сконцентрировалась на Украине», с которой она имела тяжелое прошлое, а Польше следует помнить также о Беларуси, с которой у нее тяжелое настоящее».

«Там президент правит твердой рукой, но видно, что он ищет определенного предложения со стороны Запада. То, что он не согласился на полное объединение с Россией, полное подчинение, хороший пример того», – считает Яблонский.

Он считает, что Белоруссия должна выполнить определенные условия, если она хочет пойти на сближение с Западом

«Наша цель – побудить Беларусь, чтобы она менялась, но мы говорим, что хотим сотрудничать, хотя нам некоторые вещи не нравятся. Нельзя принудить к этим переменам силой», – рассуждает Яблонский.