Главная цель Польши – оттащить Белоруссию от России
Белоруссия станет приоритетом внешней политики Польши на ближайшие годы.
Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в интервью журналу-приложению к польской газете «Rzeczpospolita», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы не сделаем Беларуси реального предложения партнерских отношений, у нас не будет шанса связать ее с ядром Центральной Европы. Считаю, что Беларусь – это в ближайшие годы один из наших абсолютных приоритетов», – сказал Яблонский.
Дипломат считает, что в последние годы Польша «сильно сконцентрировалась на Украине», с которой она имела тяжелое прошлое, а Польше следует помнить также о Беларуси, с которой у нее тяжелое настоящее».
«Там президент правит твердой рукой, но видно, что он ищет определенного предложения со стороны Запада. То, что он не согласился на полное объединение с Россией, полное подчинение, хороший пример того», – считает Яблонский.
Он считает, что Белоруссия должна выполнить определенные условия, если она хочет пойти на сближение с Западом
«Наша цель – побудить Беларусь, чтобы она менялась, но мы говорим, что хотим сотрудничать, хотя нам некоторые вещи не нравятся. Нельзя принудить к этим переменам силой», – рассуждает Яблонский.
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