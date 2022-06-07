Главная денацификация будет проходить на юго-востоке, а не в Галичине – эксперт

Новости Украины

Настоящая борьба за Русский мир развернется в исторической Новороссии, где находится основной ресурс потенциальной пассионарной энергии.

Об этом на пленарном заседании Ливадийского клуба в рамках XV международного фестиваля «Великое русское слово» заявил политолог, доцент кафедры политических наук КФУ Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поминание Новороссии 30 лет назад в подобной аудитории воспринималось как беспочвенные фантазии, – отметил он. – В 2004 году на нее реагировали как на ересь, а в 2014 год стали говорить о проекте, который то закрывали, то открывали. Сегодня тезис о существовании Новороссии воспринимается как само собой разумеющееся».

Именно в Новороссии, по мнению эксперта, заключается ответ на главный вопрос о том, как вылечить пресловутую «украинскую хворобу». Стратегия лечения определена – это демилитаризация и денацификация. Но нюансы самого процесса заключаются в том, что «украинская хвороба» протекает по-разному в разных субэтнических обществах, которые более полутора веков пытаются загнать под понятие «украинский народ». Хотя у каждого субэтноса разная энергетическая емкость и уровень пассионарности, что приводит к появлению антисистем, построенных на разделении людей на элиту и мирян.

«Совершенные – это некая элита, а миряне – это люди второго сорта. Это практически один в один с тем, как видел структуру украинского общества теоретик украинского национализма Дмитрий Донцов, – подчеркнул Никифоров. – Инициативное меньшинство – это идейный орден, элита, которую обслуживает масса, или чернь».

Идея взращивания украинства, как антисистемы, принадлежит полякам, как ответная мера за уничтожение Речи Посполитой. Эстафету перехватили немцы, которые добились больших результатов. Но по-настоящему украинство «наполнилось кровью», когда в дело вступили большевики.

«Они, собственно говоря, вырастили того монстра, с которым мы имеем дело. Именно вот так взращивается эта антисистема, этническая химера, которая не имеет ничего естественного, построена на выдумках, злобных наветах и прочем, не имеющим под собой реального основания», – подчеркнул Никифоров.

Он напомнил, как во время разгула Майдана в Киеве на рубеже 2013-14 года по телевидению транслировали сериал «Белая гвардия», что производило ошарашивающий эффект, усилившийся после с событиями на Донбассе.

«Теория Новороссии заключаются в том, что разные субэтносы, разные территории и регионы Украины по разному задействованы в этой антистсиеме. Принято переводить стрелки на Галицию, но, на самом деле, это колыбель, ясли, в которых хорошо выращиваются эти идеи. Там низкий порог социальной энергии, и пассионарность ближе к нулю. Антисистемы там могут пройти этап взросления.

Но знаковые носители украинского национализма от Грушевского и Драгоманова до Черновола и Левко Лукьяненко, они родом из других регионов, как сам Донцов из Мелитополя, – указал Никифоров. – Странным образом в Новороссии, где есть энергетический перегрев, эта антисистема выражается в крайних формах, и фанаты футбольных клубов, и праздные личности находят себя в нацбатах».

По этой причине, считает он, в Новороссии будут движения против Русского мира, будет сопротивление. Тогда как Галиция либо евроинтегрируется всем регионом, либо короткими перебежками в индивидуальном порядке.