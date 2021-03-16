Главная месть Китая за «Мотор Сич» еще впереди

16.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Китай пока сдержанно реагирует на решение Киева расторгнуть сделку о покупке предприятия «Мотор сич», но это не значит что этим все и ограничится. Пекин требует учесть интересы инвесторов, и если это требование Украина проигнорирует, реакция Китая станет боле жесткой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Китая очень специфический столь реагирования на различные проблемы, связанные с китайским бизнесом за пределами страны. Пока что можно говорить о том, что проблема «Мотор сичи» и вышла на второй этап. Первый этап был когда официальные китайские лица на эту проблему не реагировали, то есть сохраняли молчание.

Заявление официального представителя МИД КНР означает, что Китай довольно сдержанно пока по этой теме действует, но, вместе с тем он дал понять, что проблема «Мотор сичи» отныне не является просто лишь частной проблемой каких-то отдельных инвесторов, компании или физических лиц, а уже находится в фокусе внимания правительство Китайской Народной Республики.

То есть пока что эскалации нет, но, тем не менее, мы видим, что уровень восприятия проблемы китайским правительством повысился и уже он обозначен как один из пунктов повестки дня двусторонних отношений между Украиной и Китаем.

Означает ли это эскалацию, осложнение отношении? Пока нет, пока что речь идет о конкретной проблеме и можно говорить о том, что эскалацию отношений наступает, когда ситуация выйдет на третий уровень, когда Китай сделает жесткие заявления, то есть официальные лица осудят, скажут, что это не соответствует другу партнерства и так далее.

Но пока что до этого далеко. Еще один нюанс: на самом деле вопрос предприятия «Мотор сич» выглядит неоднозначно. Сначала был заход китайских инвесторов на предприятие, потом были некоторые позиции озвучены администрацией Дональда Трампа и дело пошло по вот этому сценарию спора, по проблемному для Украины сценарию.

Отправили это дело в декабре в довольно прагматичный сценарий арбитража (это похоже на то, как поступали с вопросом леса кругляка во взаимоотношениях с Евросоюзом), и пока что китайская позиция просто лишь фиксирует, что интересы инвесторов должны быть учтены. Обратите внимание, что не говорится каким образом. То есть не сказано о том, что вот китайские инвесторы должны все таки получить завод в собственность, то есть про продолжить пользоваться этим предприятиям, в которое вложены инвестиции.

То есть интересы можно трактовать как и то, что все таки либо надлежащая компенсация в полном объеме, либо все-таки восстановить законные права китайских инвесторов. В данном случае вопрос акцентируется на законности и учете интересов китайских инвесторов. Как я сказал, китайский стиль реагирования на проблемы довольно специфический. Пока что пока что это – умеренная реакция», – сказал Воля.