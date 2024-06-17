Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России

Михаил Рябов.  
17.06.2024 01:00
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Проституция, Россия, Сербия


Главной неожиданностью состоявшегося антироссийского саммита в Швейцарии стало синхронное голосование Сербии и т.н. Косово в поддержку позиции бандеровской Украины.

«Важный исторический момент, который должен помнить каждый русский. Первое на моей памяти солидарное выступление Сербии и Косова. Они все-таки объединились. В присяге на верность русофобии   и в требовании отдать спасенных русских детей украинским усташам. Памятка на случай, когда очередные балканские братушки попросят дармовой русской кровушки», – комментирует священник Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии, вынужденный покинуть Украину из-за угрозы репрессий.

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Главной неожиданностью состоявшегося антироссийского саммита в Швейцарии стало синхронное голосование Сербии и т.н. Косово...

Историк Максим Медоваров напоминает недавние кульбиты сербского президента Александра Вучича.


«Вучич клялся, что Сербия выйдет из Совета Европы, если туда примут «Косово», и солгал; клялся защищать косовских сербов, и солгал; клялся, что не уступит майдану и не проведет перевыборы в Белграде, и солгал; клялся, что Сербия не будет участвовать ни в каких международных мероприятиях за одним столом с «Косово», и опять солгал. На сей раз против России. Хотя христиан Армении и Палестины Вучич предавал не реже, чем своих сербов. Сам факт присутствия представителя Сербии за одним столом с косовскими бандитами на антироссийском шабаше уже возмутителен, но Вучич и тут переплюнул сам себя и проголосовал вместе с косоварами против России.

Если ввести единицу степени униженности и опущенности политиков, например, 1 пашинян (величина, которую превзойти едва ли возможно в принципе), то степень опущенности Вучича можно смело оценить в 0,95 пашиняна», – резюмировал Медоваров.

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