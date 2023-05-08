Главная скрепа: чем важна борьба за День Победы и связанные с ним ритуалы

Наступающая завтра очередная годовщина Дня Победы и информационно-пропагандистский фон, сопровождающий памятные мероприятия по этому поводу в нынешнем году – отличный повод для честного разговора о месте и роли этого праздника в национальной памяти России и окружающих ее стран и народов.

Прежде всего, базовая оговорка. Не подлежит никакому сомнению и подтверждается данными абсолютно всех социологических контор – от лоялистов до иноагентов – что 9 мая в нынешней России едва ли не основная государствообразующая скрепа, делающая огромные разбросанные по большой территории Евразии массы людей единым народом. Второй по значению такой скрепой является разве что русский язык.

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При этом следует понимать и другое: большая часть нынешнего ритуального оформления и наполнения этого праздника сложилась уже в наше время и является плодом усилий не наших предков, а нас самих. Все то, с чем ассоциируется 9 мая у современников – начиная от георгиевских лент и заканчивая «Бессмертным полком» в каждом городе – это не какая-то унаследованная от прошлого традиция, а плод самодеятельности нас сегодняшних. Если хотите – новодел. Абсолютно без какого-либо негатива в этой констатации.

Но именно по этой причине, а не только лишь в силу злобной русофобии и антисоветизма все соседние лимитрофы за исключением Белоруссии, кто рьяно и нахрапом, а кто медленно и тихой сапой борется с привычным нам ритуалом празднования 9 мая или даже с самим этим праздником, как это происходит сейчас на Украине, где местные националисты наконец-то выполнили свою давнишнюю мечту и официально перенесли празднование с 9 мая на 8-е.

По факту на наших глазах, по мере отказа бывших республик СССР от права первородства и со-участия в той Победе, 9 мая потихоньку превращается из общей скрепы многонационального советского народа в чисто русский национальный праздник. В одну из исторических дат победы русского оружия, примерно как день битвы при Бородино.

Это, конечно, не означает, что там, на ставших самостийными просторах экс-СССР не осталось людей, для которых 9 мая – святая дата и их личный семейный праздник. Конечно, нет. Там – в Украинах, Молдавиях, Казахстанах, Армениях или Эстониях таких людей – все еще миллионы, несмотря на все многолетние усилия по переписыванию истории.

Просто в этих странах данный праздник отделился от государства и официального нарратива, став праздником сугубо народным. Причем, с каждым годом все больше ассоциирующимся сугубо с Россией, как часть российской мягкой силы. При этом, что важно, соучастие граждан стран СНГ в этом празднике становится тем звеном, которое связывает их с Россией и нашим общим прошлым даже вопреки господствующим мелконационалистическим установкам.

Именно по этой причине в Прибалтике не только сносят военные мемориалы, но даже запрещают возлагать цветы на пустые постаменты или просто землю, на месте которой стояли снесенные памятники. По факту каждое такое 9 мая – это своего рода неофициальная перепись тех, кто не забыл времена нашего единства и не отрекся от общей на всех памяти, еще не растасканной и не приватизированной по кусочкам.

В этом смысле нынешняя борьба за то, чтобы празднования как минимум на территории бывшего Союза проходили по принятому в России ритуальному шаблону и, фигурально выражаясь, по российскому дресс-коду, имеет первостепенное значение. Ведь именно такая унификация позволяет сохранить общую память и не дать окончательно расползтись по швам этой стареющей от времени социальной ткани, которую практически ничего уже не держит воедино. Лишь Церковь да 9 мая.

Часто можно услышать: ну какая, мол, вам разница, как именно и когда празднуют где-нибудь в Ереване или в Астане или в Кишиневе День Победы. Ну, 8 мая, а не 9-го, подумаешь.

Между тем, разница эта колоссальная и содержательная. 8 мая – это день капитуляции немецкого командования перед западными союзниками. Принятая англо-американскими генералами и оглашенная президентом Труменом после подписания соответствующего акта в Реймсе.

То есть, 8 мая – это день победы США над Третьим Рейхом. И именно его теперь празднуют официально на Украине и много еще где. А вот советская сторона приняла капитуляцию 9 мая. И символически именно этот день – день нашей победы.

Согласитесь, если твой предок – советский солдат той войны, есть разница – праздновать День победы США или День Победы СССР. Даже если и то, и то – День Победы.

Аналогично – с Бессмертным полком и лентами, будь трижды неладны бесконечные, как у попа была собака, споры о том, гвардейские они или георгиевские. Хотим мы того или нет, но именно этот утвердившийся и самое главное – принятый народом ритуал стал неотъемлемой частью бренда 9 мая именно как русского (а в анамнезе советского) праздника. Это то, что отличает наш день Победы от аналогичных памятных мероприятий где-нибудь в Париже, Берлине или Вашингтоне с Лондоном.

Другое дело, что, как и в любом деле, не стоит доводить ситуацию до абсурда и маразма, украшая георгиевскими лентами стрип-бары или салоны ритуальных услуг, как и проводить шествия с портетами дедов, бравших Берлин, где-нибудь в Индонезии, в Таиланде или на Филиппинах, где они никому ничего не демонстрируют – просто потому, что местная история – совершенно про другое.

Там, в Азии, нужно делать акцент на мемориальных мероприятиях посвященных победе над Японией. Поскольку местные народы боролись именно с японцами и именно японцы, а не немцы, которых они в глаза не видели, были для них оккупантами, и ужасы той войны ассоциируются там именно с японскими зверствами, а не с немецкими концлагерями.

Так исторически вышло, что мы с вами по праву являемся наследниками победителей в обеих войнах – и над Германией и над Японией. И не стоит этого забывать, акцентируя внимания на одном лишь западном направлении.

Ну и, наконец, еще один урок из происходящего сегодня. Как бы нам ни было больно и обидно от происходящей сегодня несправедливости, когда какие-нибудь поляки в прямом эфире демонтируют памятники нашим солдатам, а в Берлине запрещают использовать советскую и российскую символику 9 мая, нам все же придется смириться с тем, что насильно мил не будешь.

Как не заставишь никого насильно считать себя освободителем. Такие вещи лечит только время, набитые шишки и наступившее по итогам переосмысление. Но сейчас в восточной Европе до подобного переосмысления еще далеко.

Я это к тому, что нынешние попытки Москвы зачастую в истеричной тональности учить младонатовцев и младоевропейцев тому, как надо праздновать 9 мая – контрпродуктивны. Любви к России это не добавит, и помочь защитить наши оставшиеся мемориал тоже не поможет. Эти страны уже стали охвостьем НАТО и потому вполне естественно, что празднуют они не нашу, а западную победу. И делают это по своим правилам и церемониалам.

Это не говоря уже о том, что для значительной части европейцев 9 мая не является Днем Победы, а, скорее, Днем поражения этих стран, бывших в годы 2МВ по другую сторону фронта, нежели победители.

Боюсь, что единственным и самым лучшим аргументом в этом вопросе может быть лишь демонстрация нашей силы и мощи в моменте. Здесь и сейчас. И не на словах и в грозных заявлениях, которым уже никто не верит, а делом и на практике. Грубо говоря, поверженный Зеленский был бы куда большим аргументов в пользу сохранения наших памятников в какой-нибудь Польше, нежели сотня заявлений МИДа.