21.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика
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Главная соперница Лукашенко вовсю готовится к Майдану


Кандидат в президенты Белоруссии домохозяйка Светлана Тихановская вывезла своих детей в Евросоюз.

Об этом сообщила главный редактор рупора прозападной белорусской оппозиции сайта «Хартии’97» Наталья Радина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать», — подтвердила ситуацию Светлана Тихановская. Она уточнила, что вывоз детей был запланирован давно, но она ждала отмены мер, связанных с коронавирусом.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру вместо мужа, популярного блогера, который находится в СИЗО, и неожиданно стал единственным альтернативным кандидатом, вокруг которого объединилась вся антироссийская прозападаная оппозиция.

Еще на этапе сбора подписей Тихановская она заявляла, что получает угрозы в адрес детей и даже подумывала об отказе от гонки. Однако сейчас, судя по эвакуации детей, Светлана готовится не только к выборам, но и возможным протестам, за которыми могут последовать аресты.

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