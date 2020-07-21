Главная соперница Лукашенко вовсю готовится к Майдану

21.07.2020, Москва, Елена Острякова

Кандидат в президенты Белоруссии домохозяйка Светлана Тихановская вывезла своих детей в Евросоюз.

Об этом сообщила главный редактор рупора прозападной белорусской оппозиции сайта «Хартии’97» Наталья Радина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать», — подтвердила ситуацию Светлана Тихановская. Она уточнила, что вывоз детей был запланирован давно, но она ждала отмены мер, связанных с коронавирусом.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру вместо мужа, популярного блогера, который находится в СИЗО, и неожиданно стал единственным альтернативным кандидатом, вокруг которого объединилась вся антироссийская прозападаная оппозиция.

Еще на этапе сбора подписей Тихановская она заявляла, что получает угрозы в адрес детей и даже подумывала об отказе от гонки. Однако сейчас, судя по эвакуации детей, Светлана готовится не только к выборам, но и возможным протестам, за которыми могут последовать аресты.