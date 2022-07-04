Главная задача: в школах освобожденной Харьковщины изживают бандеровщину

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Новости Украины

Школы в освобожденных районах Харьковской области с 1 сентября переходят на российские стандарты образования.

О проблемах и аспектах работы образовательных учреждений в новом учебном году шла речь на совещании с директорами школ и учителями, которое состоялось 3 июня в школе №1 Купянска, который является временной столицей региона.

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На встрече российскую сторону представляли: Артем Туров – зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ; Андрей Милехин – министр образования Белгородской области; Алексей Благинин – руководитель департамента подготовки педагогических работников Минпросвещения России.

Участники совещания отметили, что в области дошкольного и школьного образования предстоит в сжатые сроки проделать огромную работу. Долгое время в головы детей вбивалась ложная история, прививались националистическая идеология. Этому следует положить конец, недопустимо продолжать оболванивать молодежь.

Вся националистическая литература из учебных заведений Харьковской области в ближайшее время будет изъята. Её заменят правильные книги, с достоверной информацией. Библиотеки получат произведения российских и советских писателей, которые при нацистском режиме систематически изымались и уничтожались. Школы также обеспечат российскими учебниками.

Учителя пройдут соответствующую переподготовку, которая позволит им учить детей по новым программам. Обучение педагогов начнётся в середине июля.

«Все директора школ, все заведующие детских садов, которые примут решение продолжить работу, будут обучаться в очном режиме в Москве, в Академии Минпросвещения. На это выделяются деньги Российской федерации. Принято политическое решение о том, что все учителя начальных классов, все учителя русского языка и литературы, истории, обществознания в обязательном порядке проходят очные бесплатные курсы повышения квалификации на территории Российской Федерации», – сообщил Благинин.

Тем временем в Харькове, который пока остаётся под контролем укронацистов, бдительные «патриоты» продолжают борьбу с русской культурой. Робкое замечание мэра города Игоря Терехова о несвоевременности переименования улиц Пушкинской и Лермонтовской вызвало шквал негодования в свидомой среде.

Руководитель отдела Украинского института нацпамяти Мария Тахтаулова выступила с заявлением, что от названий в честь русских писателей необходимо избавляться, поскольку речь идёт «о маркерах русского мира».

«Хотела бы ответить на риторический вопрос: в чем виноват Пушкин, что родился Путин? Это вопрос, который задал мэр Харькова Игорь Терехов. Очевидно, он не надеялся получить ответ на него, но я бы хотела дать ответ: не непосредственно, но частично Пушкин виноват, что родился Путин. Именно из-за идеологии русского имперского шовинизма: в своих произведениях, если выйти за пределы школьной программы, сказок и любовной лирики, Пушкин неоднократно превозносил русских над другими народами, оправдывал насилие, великодержавный шовинизм, лежащий в основе нынешней идеологии. Россияне считают, что они могут совершать насилие над другими, и им за это ничего не будет. Поэтому с точки зрения, что действительно Путин является таким порождением культуры российского имперского доминирования, это абсолютно соответствует действительности», — сплела «логическую» цепочку Тахтаулова.

Что же касается школьного образования, учебный год, согласно заявлению гауляйтера Синегубова, невозможно начать в очном формате, поскольку «находиться в учебных заведениях опасно». Ещё бы не опасно, когда школы превратились в казармы и склады боеприпасов…

Впрочем, харьковские школьники мало что теряют, не посещая классы. Разве что лишнюю порцию бандеровского яда.