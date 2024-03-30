Главная задача ВСУ – не дать России занять всю территорию ДНР, – украинский эксперт

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Основная задача ВСУ сегодня – остановить российское наступление и не дать ВС РФ освободить всю территорию ДНР, потому что это усилит позиции России на будущих переговорах.

Об этом в эфире интернет-канала «Код 4.5.0» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему мнению, сейчас основным заданием Вооруженных сил Украины будет удержание линии соприкосновения, не дать возможность оккупантам до мая месяца продвинуться к административным границам Донецкой области. Потому что дальше, используя тактические успехи, российские оккупанты могут выйти на так называемые мирные переговоры, но с выгодных для себя позиций. А позиции, которые выгодны Российской Федерации, – это территориальные уступки Украины, в первую очередь, это статус-кво на момент так называемого переговорного процесса. О том, что Украину склоняют к переговорному процессу, не говорит уже только ленивый», – заявил Снегирев.