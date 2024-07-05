«Главное, что боролись с коммунизмом»: на Украине открыто хвалят фашистов

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 11:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, СССР, Украина


Даже фашистские режимы якобы могут считаться положительными, если боролись против коммунизма.

Об этом в интервью бежавшему на Украину иноагенту-телеведущему Евгению Киселеву заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже фашистские режимы якобы могут считаться положительными, если боролись против коммунизма. Об этом в...

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«Я считаю, что всё, что боролось с красной идеей и коммунизмом, оно имело знак плюс. В той или иной форме. Гитлер выпадает из этого, потому что почему-то он борьбу с большевизмом сочетал с совершенно оголтелым нацизмом по отношению к нациям. Не к идеологиям, не к режимам, а к нациям». – подчеркнул писатель.

«Кстати, у Муссолини, Франко, Салазара этого не было, если мы берём диктатуры, которые считались фашистскими. Но на тот момент они противостояли совершено жуткой левой идее. Ведь это не идея Франко была «Весь мир до основанья мы разрушим, а затем…» Это идея Интернационала, сказал писатель, умолчав, что в оригинале коммунистического гимна речь шла о разрушении мира насилья. – И всё, что делалось Советским Союзом – это был экспорт мировой революции. Попытка распространить свой режим на все соседние страны. Любое сопротивление этому – благо», – убежден писатель.

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