«Главное, что Киев отстояли»: на Украине ожидают массовое уклонение от мобилизации

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Украине будет все сложнее проводить мобилизацию, поскольку население не видит перспектив захвата Крыма и понимает, что Донбасс населен нелояльными людьми.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, население страны готово смириться с тем, что от нее осталось.

«Сейчас намного труднее будет проводить новые волны мобилизации. Потому что цель где-то в Крыму, это далеко. Тем более, не совсем реалистично, главное, что Киев отстояли. В Киеве сейчас вполне нормальная мирная жизнь, работают кафе и рестораны, в воскресенье прошел по центру – забиты, как говорится. Зачем тогда идти снова воевать? Многие так рассуждают, обычный обыватель, мужчина, которому примерно от 35 до 45 лет: если Крым где-то там, далеко, Донбасс – там живут все равно уже русские, Херсон и Запорожская область – еще туда-сюда. Зачем, если сейчас нормально жить, идти быть мобилизованным на фронт, но находиться под риском потери жизни?», – сказал эксперт.

«Потому что, действительно, количество жертв, о которых стала писать уже и западная пресса… Не хочу на эту тему спекулировать, эти цифры приблизительны, часто это пропагандистская вкусовщина, но, тем не менее, это достаточно большие цифры потерь, невосполнимых потерь – как летальных, так и раненых, которые уже не смогут вернуться на поле боя и останутся покалеченными на всю оставшуюся жизнь.

Так что мобилизационный запал, этот дух в какой-то степени падает», – заявил Карасев.