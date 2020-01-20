20.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Закарпатье, Украина, Эмиграция
Просмотров:

«Главное, что медсестра кричит на мове»: Украина расплачивается за «морковку» безвиза

Расплатой за «морковку» ассоциации с ЕС для Украины стал массовый отток за границу квалифицированных специалистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявили украинские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как сказал Михаил Николаевич Саакашвили, спустя 10-ть лет мы, может быть, будем жить как при Януковиче», – отметил политолог Андрей Золотарев.

«Вообще, у него сейчас, видимо отходняки, видимо, сменил он свои источники вдохновения, скажем мягко, и он написал, что «это проклятие – ассоциация и безвизовый режим». Он, правда, про Грузию это писал. Что все уехали», – добавил политолог Дмитрий Джангиров.

«За все надо платить, в том числе и за ту морковку, которой поманили легковерных. У нас, собственно в больнице в Берегово (Закарпатская область, – ред.) – там, по-моему, одна медсестра осталась, остальные уехали в Венгрию, Словакию», – подчеркнул Золотарев.

«Но главное, что она фразу «Мы его теряем» кричит на государственном языке. Это же самое главное», – язвительно добавил Джангиров.

«Специальности сварщика, механизатора скоро станут ископаемыми», – признал Золотарев.

«Наверное, это все связано с портовым хозяйством – украинские сварщики в Эстонии, был целый призыв украинских сварщиков», – вспомнил Джангиров.

«Потому, что эстонские уехали в Финляндию, Швецию и Норвегию. Активно заполняем, решаем демографические проблемы Польши, Эстонии, Словакии, Чехии и Венгрии. Ну, что заказывали, то и получили», – резюмировал Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть