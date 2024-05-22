«Главное – что считать поражением» – в Киеве учатся «расставлять акценты» при самом худшем варианте

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 16:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Россия гораздо сильнее Украины, поэтому Киев не может считать потерю территорий своим поражением.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия гораздо сильнее Украины, поэтому Киев не может считать потерю территорий своим поражением. Об...

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«Силы Украины и России, как самостоятельных игроков, они не равны. Украина меньше физически, экономически слабее, у нас меньше мобилизационный потенциал, а самое главное у нас разнятся системные характеристики. Украина не обладает таким мощным оборонно-промышленным комплексом.

У Украины есть определённые сложности с общеэкономическим состоянием, в отличие от России, которая использовала войну, в том числе как инструмент самомобилизации, и успешно», – сказал Ермолаев.

Он попытался убедить слушателей, что поражения на фронте не могут считаться, потому что для Киева главное – сохранить власть над остатками страны.

«Поэтому для того, чтобы снять, для того, чтобы не спекулировать на теме побед-поражений, нужно правильно расставлять акценты, что для нас является успехом и что мы называем поражением. Не путать неудачи или какие-то уступки, которые мы вынуждены терпеть на фронте с термином «поражение».

Но и не допускать поражения, когда может быть подорвано государство, когда оно может оказаться в кризисе, конфликте внутреннем – и разобщён народ», – подытожил он.

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