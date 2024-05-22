«Главное – что считать поражением» – в Киеве учатся «расставлять акценты» при самом худшем варианте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия гораздо сильнее Украины, поэтому Киев не может считать потерю территорий своим поражением.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Силы Украины и России, как самостоятельных игроков, они не равны. Украина меньше физически, экономически слабее, у нас меньше мобилизационный потенциал, а самое главное у нас разнятся системные характеристики. Украина не обладает таким мощным оборонно-промышленным комплексом. У Украины есть определённые сложности с общеэкономическим состоянием, в отличие от России, которая использовала войну, в том числе как инструмент самомобилизации, и успешно», – сказал Ермолаев.

Он попытался убедить слушателей, что поражения на фронте не могут считаться, потому что для Киева главное – сохранить власть над остатками страны.

«Поэтому для того, чтобы снять, для того, чтобы не спекулировать на теме побед-поражений, нужно правильно расставлять акценты, что для нас является успехом и что мы называем поражением. Не путать неудачи или какие-то уступки, которые мы вынуждены терпеть на фронте с термином «поражение». Но и не допускать поражения, когда может быть подорвано государство, когда оно может оказаться в кризисе, конфликте внутреннем – и разобщён народ», – подытожил он.