17.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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«Главное, чтобы не как у Порошенко» – Лавров о продвижении «Минска»

В России рассчитывают, что достигнутые в ходе последнего саммита нормандского формата договоренности будут выполняться украинской стороной, а не оставаться на бумаге, как это было при прежней власти.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса после трёхлетнего перерыва. Состоялся саммит в нормандском формате после того, как новое руководство в Киеве смогло всё-таки сделать шаги по выполнению решений двух предыдущих саммитов «четвёрки». Рассчитываем, что принятые в декабре решения позволят продвигаться по пути выполнения Минского комплекса мер, но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко», – заявил Лавров.

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