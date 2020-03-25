«Главное, чтобы у соседа корова сдохла – извечная логика самостийных идиотов» – эксперт

25.03.2020, Киев, Игорь Петров

Даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.

В то же время – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба звонит своим европейским коллегам и уговаривает их сохранить санкции против России.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

«Уже даже генеральный секретарь ООН сделал заявление, что эти санкции в сложившейся ситуации нецелесообразны, они отягчают проблему борьбы с коронавирусом. Но у наших идиотов продолжает действовать установка «главное – чтобы у соседа корова сдохла». И Кулеба – их яркий представитель.

Я не хочу сказать, что коронавирус – это действительно такой уж ужас вселенского масштаба, каким его рисуют наши власти. Но они же его таким рисуют! Тогда уж надо всем объединяться для нейтрализации этого ужаса вселенского масштаба. Но вместо этого у них по-прежнему «Карфаген должен быть разрушен». Как Зеленский, который заявляет, что хочет мира, но держит рядом с собой таких как Кулеба», – отметил политолог.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Дании призвал того не допустить снятия санкций и попросил донести это предостережение к другим коллегам в странах ЕС.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», – заявил глава украинского МИД.