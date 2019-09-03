Главное им не мешать: Пьяный ВСУшник уничтожил кучу сослуживцев

03.09.2019, Киев, Александр Гусар

Водитель грузового автомобиля ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в результате которого погибло четверо и получили травмы ещё десять украинских военнослужащих.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал об очередном факте небоевой гибели и ранений военнослужащих 92-й бригады ВСУ в Донбассе.

«По полученным данным, 1 сентября на трассе Новобахмутовка – Константиновка произошло ДТП. При перевозке личного состава водитель «Камаза» не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся», – рассказал Ринат Айгистов.

По его информации, 4 военнослужащих погибли на месте и 10 получили травмы различной степени тяжести.

«Следствием установлено, что водитель и старший машины не пострадали и находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время они задержаны. Традиционно погибшие и раненные боевики ВСУ будут представлены как боевые потери в зоне «ООС», – добавил представитель оборонного ведомства.