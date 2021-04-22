Главное извращение: На Украине донорами анти-России становятся русские люди

22.04.2021, Харьков, Александр Буров

Новости Украины

Вторая годовщина победы Зеленского ознаменована очередными общественными самообманами. Множество его избирателей полагают, что за два года избавились от иллюзий. Хотя сразу же возникают новые мутации посрамленных иллюзий.

Помните, какими проникновенными манифестами и пошаговыми инструкциями от Елены Лукаш сопровождалась президентская гонка двухлетней давности? Как энергично впаривалась мысль, что главное — избавиться от Пороха, а с зеленой плесенью уж как-нибудь разберемся. Разобрались? Будут дальнейшие манифесты и пошаговые инструкции от Лукаш, как этому населению (особенно старшей его части) пережить президентство Зеленского?

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Сегодня общим местом становится тезис: два года назад избрали недоразумение — ну кто ж мог подумать, что оно мечтает превратиться в Пороха? Носителей этой «правды» не смущает, что их всякий раз тычут носом в тот самый рояль, с которого ударными темпами начинал свое политическое восхождение Зеленский. Они готовы длить цепочку иллюзий и самообманов бесконечно. Не на того поставили, обманул ожидания, лоханулись, оказался лохом, давайте другого…

Чтоб избавиться от иллюзий, совсем не обязательно делать сложный выбор, какой таблеткой закинуться: красной или синей. Достаточно отмотать ситуацию к стартовой линии, с которой начинались соревнования по выяснению, кто большее недоразумение: Порошенко, или Зеленский, или их предшественники. И попробовать примириться и переночевать с простой мыслью.

Главное недоразумение — это не пятый или шестой президент, а сам проект «Украина». И главное извращение — что донорами этой «Украины — анти-России» становятся, прежде всего, русские люди.

Ущербный проект порождает и соответствующих функционеров. Обращение президента Украины относительно ситуации с безопасностью в государстве, прозвучавшее вечером 20 апреля, демонстрирует результаты его двухлетней деятельности.

«Надо просто перестать стрелять», — втирался в доверие к здравомыслящему избирателю кандидат в президенты Зеленский. «Я тебе не лох», — понтовался перед отморозком из «Азова» президент Зеленский, когда пришла пора выполнять предвыборные обещания. «Зеленский лох», — любовался он надписью на офисе президента, безнаказанно разгромленном радикалами. В общем-то, это краткая история первой половины его президентства.

«И мы — нация созидателей, а не разрушителей, — произносит кривляющееся ничтожество в своем обращении. — И мы не уничтожаем другие земли и народы».

Спичрайтеры Зеленского — настолько бездарные или укуренные придурки, что сами подставляют панамку, в которую мы уже готовы насовать наши возражения и замечания.

У «нации созидателей» на ладан дышат днепропетровский «Южмаш» и Харьковский авиазавод. Работники последнего буквально на днях устроили акцию протеста, заявив, что «доведены до критической точки хроническими задолженностями по зарплатам».

«Мы не уничтожаем другие земли и народы», — этот растаманский перл ярко свидетельствует о психическом состоянии оратора.

Вы — единственная страна в Европе, которая в новом тысячелетии умудрилась развязать гражданскую войну на собственной территории. Ваши вооруженные силы с самого начала этой войны используют фосфорные боеприпасы при обстреле земли, которую вы считает своей. Ваши «невероятная армия и невероятные защитники» только на прошлой неделе при обстреле Донецка убили мирного жителя Юрия Анохина — электрика, работавшего на заводе. А в списке их «невероятных подвигов» за последний месяц — и убийство украинским снайпером пожилого жителя поселка Александровка под Донецком, и гибель четырехлетнего мальчика от боеприпаса, сброшенного с дрона, в поселке Александровское под Енакиево.

Тебя, хриплого паяца, никто из ермаков и подоляков не известил об этом?!

Зеленский заявляет перед лицом российской угрозы, отвлекаясь от привычных «дорожек» и айкосов: «И все мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю. Потому что другой у нас нет. Потому что бежать не собираемся. Потому что сдаваться не привыкли». Речь неадеквата.

За два года мы увидели не только деградацию того президентского образа, который нарисовали для себя чересчур восторженные или слишком доверчивые избиратели. Мы наблюдаем и за тем, как скукоживается общественное сознание.

Кто там у нас оппонирует зеленому недоразумению? Михаил Добкин, например.

Но он на канале «Украина 24» за несколько дней до обращения президента исполнял примерно то же самое, что и Зеленский: бежать не собираюсь, готов защищать свою землю в случае российской агрессии. И в данном случае это заявляет человек, которого принято считать адекватником. Причем за язык его никто не тянул.

Во всех этих «общественных дискуссиях», ведущихся на украинских каналах (если не брать во внимание крамольные каналы, отлученные от ТВ), пожалуй, только Евгений Мураев как-то ориентируется в причинно-следственных связях и пытается руководствоваться логикой, а не навязываемыми суждениями.

Не раз отмечал для себя различия в том, как Добкин и Мураев держатся в споре по тем вопросам, которые свидомые могут использовать против них.

Добкин часто повторял из всех утюгов: «Если бы Россия не всунула свой длинный нос в Крым…» И далее — предполагаемые резоны, как было бы хорошо Добкину и ему подобным…

Мураев же в этом вопросе действительно формулирует адекватно: незаконные решения, осуществивших государственный переворот, их намерения денонсировать Харьковские соглашения, вывести Украину из внеблокового статуса и т.п. — всё это привело в ответным и превентивным шагам России.

Почувствуйте разницу.

Конечно, при обсуждении донбасской темы Добкину не хватает ни ума, ни твердости начать с того, что стягиванию российских войск к границе предшествовала аналогичная переброска украинской военной техники в Донбасс. А потом перейти к вопросу, при каких условиях РФ может начать военную операцию. Наверное, если Украина всё же решится на хорватский или грузинский сценарий в Донбассе, похерив все минские соглашения? И какую землю и от кого в таком случае намерен защищать Добкин?

Здесь Добкин ближе к Зеленскому даже не в силу идеологических совпадений. Дело в том, что Добкин (в декларировании своей готовности защищать Украину в случае развязывания войны в Донбассе) так же лжив, как и Зеленский в то время, когда изображал озабоченность тем, чтоб «просто перестать стрелять».

Тут 20 апреля харьковские СМИ сообщили о поджоге двух автомобилей «Toyota» по улице Дача и «Subaru» по улице Борткевича.

Обе машины принадлежат женщинам. В обоих случаях злоумышленники оставили на месте преступления венки с надписью «Сепаратизм вредит здоровью».

Telegram-канал «Типичный Харьков» утверждает, что сгорели машины сотрудников редакции печатного издания «Время Добкина». До этого радикалы нападали на распространителей этой газеты. Сотрудники издания уверены, что за этими нападениями и поджогами стоит городская власть.

И здесь вопрос. А почему эту информацию мы находим на «Типичном Харькове» и не находим на Telegram-канале Добкина? Почему вообще стало возможно, чтоб сотрудники газета «Время Добкина» были подвержены этим нападениям? Михаил Маркович не в состоянии защитить людей, работающих на него? И вообще предпочитает отмолчаться… Но тогда кого и как намерен защищать Добкин в случае войны? В какой поход Мальбрук собрался, наевшись кислых щей?

В чем не откажешь Владимиру Зеленскому — за эти два года он не только на собственное ничтожество поработал, но и вывел на первый план оппозиционеров себе под стать. Время, благоприятное для плесени.