Главное – маневры. Кличко с Разумковым готовятся вырвать президентскую булаву у Зеленского

29.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Пока украинцы переваривают странные заявления представителей власти о готовности к ядерному шантажу всего мира, на менее глобальном уровне местной власти происходят интересные события, которые стоит рассматривать, как рекогносцировку перед грядущими боями в войне за президентский пост.

И хотя очередные выборы главы государства на Украине состоятся лишь через три года осенью, однако по старой народной традиции готовиться к ним начали уже этим летом.

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О чем речь? Киевские политики традиционно ищут опору на местный и региональный админресурс – мэров городов, областные, поселковые и сельские советы, депутатский корпус. Это те самые люди, которые в силу своей непосредственной близости к избирателям на местах серьезно влияют на исход любых выборов. Именно в их руках сосредоточен не центральный, но местный админресурс, а также местные деньги и связи.

По состоянию на середину 2021 года на Украине была лишь одна крупная организация с длинной биографией, обьединявшая местных мэров – Ассоциация городов Украины, главой которой вот уже второй срок подряд является киевский градоначальник Виталий Кличко. С одной стороны, Кдичко, как это ни смешно, рассматривается многими, как перспективный кандидат в президенты.

С другой стороны, именно поэтому (впрочем, не только поэтому) на него косо и ревниво посматривают с Банковой, с которой у экс-боксера сейчас откровенно враждебные отношения: в киевской мэрии проводили обыски, на соратников и кума Кличко заводят дела, а сам киевский голова мечет гневные филиппики в фейсбуке и с телеэкрана в адрес центральной власти и лично Зеленского.

Так совпало, что у Зеленского решили технично перехватить у Кличко местную тему и местную повестку в аккурат в тот момент, когда возглавляемая киевским мэром Ассоциация городов (далее АГУ) проводит в Одессе свой помпезный ХVІ Муниципальный форум, на который съехались полтысячи градоначальников и депутатов местных советов со всей Украины.

Официальная цель мероприятия – «объединение местного самоуправления». С явным посылом на то, что президентская вертикаль хочет «местных» разделить и между собой перессорить. Тем не менее, политеса ради – приглашение на Муниципальный форум было послано и Зеленскому. И столь же предсказуемо и демонстративно тот его проигнорировал.

Вместо этого президент решил создать свою организацию из лояльных лично ему мэров и депутатов. Так сказать, собственную АГУ – как говорят в таких случаях – с блекджеком и…сами знаете, кем.

Так что – вместо того, чтобы толкать речь на форуме Кличко, Зеленский, в противовес, провел в киевском КВЦ «Парковый» панель по децентрализации на своем форуме «Украина 30».

При этом, от внимания наблюдателей не ускользнуло, что президент перенес собственное мероприятие таким образом, чтобы оно совпадало по времени с мероприятием Кличко. Более того, в последний день одесского форума Кличко Зеленский впопыхах собрал тот самый «альтернативный» Конгресс местных и региональных советов, по сути, копию кличковской АГУ.

И не просто собрал, а «короновал» там свою правую руку и главного администратора Андрея Ермака в качестве главы президиума этой новодельной структуры, созданной буквально с пылу с жару – указом от 25 февраля 2021 года – путем переименования созданного еще Порошенко в 2015 году, но так и оставшегося тогда на бумаге, Совета развития общин и территорий.

Поскольку все делалось с колес, то договориться с телеканалами о трансляции не успели, пришлось довольствоваться трансляцией на фейсбук-страничке Зеленского.

Конгресс местных и региональных властей – это консультативно-совещательный орган при президенте и Национальном совете реформ. Его основные задачи: содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, «сшивание регионов» и прочее бла-бла-бла.

Однако в Европе, на которую принято оглядываться в Киеве, затею не оценили. Или же, просто не успевают вовремя сориентироваться в хитросплетениях и поворотах киевских хуторских интриг.

Как результат, в день проведения Конгресса Зеленского, когда лояльные делегаты единогласно утверждали своим главой Ермака, гости из Совета Европы – генсек Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, спецуполномоченный Германии по вопросам реформ на Украине Георг Мильбрадт, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель – сидели в президиуме у Кличко в Одессе, проигнорировав приглашение с Банковой.

Но и это еще не все. К ярости царедворцев Зе, в Одессу к Кличко поехал хитросделанный глава Верховной Рады Разумков, так сказать, не словом, а делом дав понять, в какую сторону склоняется его политический выбор.

Впрочем, и словом тоже. В Одессе спикер вместе с киевским мэром открыл День Диалога на муниципальном форуме Ассоциации городов Украины, где толкнул проникновенную речь о том, что «Без Верховной Рады будет трудно проводить реформы и изменения, которых ожидают общины. В то же время, без поддержки местных властей мы не сможем реализовать все те задачи и преодолеть те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной».

Похоже, властная вертикаль в Киеве начинает отчетливо двоиться. А пиарщики Кличко добавляют в этот бульон перца, размещая в украинских СМИ «джинсу» на тему того, какой-растакой Зеленский отказался принять протянутую ему киевским мэром «оливковую ветвь мира» в виде приглашения на Муниципальный форум. Да еще и, гад такой, попробовал перетянуть одеяло на себя и попробовал переманить приглашенных Кличко международных гостей.

В сухом остатке от всей этой возни – две картинки. На одной, Зеленский и Ермак – вместе. На другой – Кличко и Разумков. Тоже рядом. Похоже, диспозиция перед боем начинает приобретать более-менее ясные очертания.

Хотя, украинская политика вещь такая непредсказуемая, а украинские политики такие недоговороспособные, что все могут перерешать за одну ночь, как уже не раз бывало.