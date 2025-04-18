Главное – не остановиться: Россия всё выдержала и твёрдо встала на победный путь – Мухин

Максим Столяров.  
18.04.2025 18:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Россия находится в сильной переговорной позиции, потому что она побеждает в экономическом и военном отношении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия находится в сильной переговорной позиции, потому что она побеждает в экономическом и военном...

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«У нас есть очень четкое преимущество: все тезисы западные нарратива о том, что Россия задыхается, вот-вот она сдохнет, вот-вот развалится, они все оказались мыльным пузырем, фейком. Экономические показатели России, социальные показатели достаточно хороши. То есть, температура в организме нормальная.

Второе – Россия побеждает на поле боя. Это просто дело времени. Все западные нарративы относительно того, что нужно нанести стратегическое поражение России, она не должна победить, а Украина не должна проиграть. Но сейчас пришли к тому, что Украина проигрывает, это вопрос времени», – сказал Мухин.

Он подчеркнул, что сейчас Россия может себе позволить не идти на уступки относительно судьбы Украины.

«Поэтому, я думаю, что сейчас есть все основания для того, чтобы настаивать на своем видении ситуации. Конечно, с другой стороны тоже будет сильное давление, но мы прошли порядка 30 тысяч санкций, которые были против нас введены, и мы к этому готовы», – подытожил политолог.

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