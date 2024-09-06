Главное не превращать вопрос ротации на фронте во всероссийский базар – Баранец

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Ротация воюющих в зоне СВО бойцов проходит медленно, потому что новых солдат нужно не только набрать, но и обучить и «обстрелять».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ротации. Вы знаете, я недавно слышал разговор молодого журналиста с фронтовиками, который тоже задавал такой вопрос, про ротацию. Он сказал, ты знаешь, сынок, я четыре года был на фронте и как-то на ротацию не просился, и в отпуск я не ездил. Да, вопрос безусловно сложный, он есть. Вопрос этот сугубо военный, не на базаре, не на сходе сельском или городском можно решить этот вопрос», – сказал Баранец.

«Ну, начнём с того, что всё-таки по-человечески отнеслось наше командование к тому, что всё-таки воин имеет возможность раз в год съездить домой и увидеть семью два раза по 14 дней… Есть? Есть. Теперь что по поводу ротации. Я себе не представляю, как вот сейчас, на Покровском направлении, где работают наши матёрые, обстрелянные, высокопрофессиональные бойцы, вот просто снять батальон и отправить к мамке под юбку. Ну давайте – вот, ротация, они же устали, два года уже воюют, давайте их снимать? Ну это же безумие. Для этого же нужно готовить, для этого надо постепенно их водить в окопы. Ротировать постепенно, чтобы бойцы обстреливались. Это очень сложный вопрос. Военные это умеют делать. Главное, чтобы мы здесь не превратили вопрос о ротации в такой всероссийский базар», – добавил эксперт.