Главное – не втягиваться в обмен обычными ударами: на агрессию НАТО бить только ядеркой – военный эксперт

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Военный потенциал НАТО почти в 5 раз превосходит российский, поэтому в случае конфликта России не следует действовать по навязанным правилам с обменом ударами высокоточного оружия.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орешник» хорош тем, что позволяет из позиционного района на территории РФ наносить удары по целям на территории любой европейской страны НАТО, даже Португалия и Великобритания в зоне досягаемости. А главное, нет средств перехвата. Шесть гиперзвуковых боевых блоков могут быть как в обычном оснащении, но вообще – штатная комплектация, очевидно, ядерная. Поэтому «Орешники» идут структурой РВСН. Европа перевооружается. Программная задача, сформулированная Урсулой фон дер Ляйен, к 2030 году Европа должна быть готова к войне с Россией. Так они видят будущее. Выводы мы делаем в определённой степени, и будем укреплять наши возможности. Но я абсолютно убеждён, что НАТО более чем в 4,5 раза превосходит Россию по общему военному потенциалу, численности вооружённых сил, вооружений и военной техники», – предупредил Коротченко.