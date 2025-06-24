Главное – не втягиваться в обмен обычными ударами: на агрессию НАТО бить только ядеркой – военный эксперт
Военный потенциал НАТО почти в 5 раз превосходит российский, поэтому в случае конфликта России не следует действовать по навязанным правилам с обменом ударами высокоточного оружия.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Орешник» хорош тем, что позволяет из позиционного района на территории РФ наносить удары по целям на территории любой европейской страны НАТО, даже Португалия и Великобритания в зоне досягаемости. А главное, нет средств перехвата. Шесть гиперзвуковых боевых блоков могут быть как в обычном оснащении, но вообще – штатная комплектация, очевидно, ядерная. Поэтому «Орешники» идут структурой РВСН.
Европа перевооружается. Программная задача, сформулированная Урсулой фон дер Ляйен, к 2030 году Европа должна быть готова к войне с Россией. Так они видят будущее. Выводы мы делаем в определённой степени, и будем укреплять наши возможности. Но я абсолютно убеждён, что НАТО более чем в 4,5 раза превосходит Россию по общему военному потенциалу, численности вооружённых сил, вооружений и военной техники», – предупредил Коротченко.
«И если будет агрессия одной или нескольких стран НАТО против России, даже в конфликте с использованием с их стороны обычного оружия, наш первый и последующий ответ должен быть только ядерным.
Нам невыгодна война, в которую нас втянут, и мы будем по навязанным нам правилам обмениваться ударами высокоточного оружия, когда противник в 4,5 раза нас превосходит», – подчеркнул эксперт.
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