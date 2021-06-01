Главное открытие 2021 года: портал «Военная хроника» о сюжете фильма «Турист»
Москва, 1 июня. Пользователи интернет-портала «Военная хроника» поставили 4.5 звезды из пяти российско-центральноафриканскому боевику «Турист».
Автор краткого содержания к фильму охарактеризовал новинку кино как «мощный боевик» и называл его главным открытием 2021 года.
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«Турист», согласно мнению создателя интернет-портала, не в полной мере является художественным, так как там присутствует национальный центральноафриканский колорит, съемка картины происходит на Черном континенте.
«Фильм не похож на художественный, так как снимался непосредственно в ЦАР (Африка), со всем сопутствующим колоритом и натурными качественными съемками. Сюжет и сценарий отличные, главные герои подобраны хорошо и за них действительно переживаешь», — поделился автор рецензии.
«Турист» является результатом совместных усилий России и Центральноафриканской Республики. Впервые в истории кинокартину дублировали на государственный язык ЦАР – санго.
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