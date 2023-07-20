Главному пограничнику молдавских степей не даёт покоя русский военный корабль

Елена Острякова .  
20.07.2023 22:53
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина


Глава погранполиции Молдовы Росиян Василой надел сегодня украинскую униформу на встречу с послом США Кентом Д. Логсдоном.

Вместе они посещали КПП «Костешты» на молдавско-румынской границе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава погранполиции Молдовы Росиян Василой надел сегодня украинскую униформу на встречу с послом США...

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Однако скандал случился не из-за униформы, а из-за шеврона на рукаве главного молдавского пограничника. На нем был написан матерный украинский слоган про русский корабль.

Фото из соцсети Василоя разлетелось по молдавским телеграм-каналам. Всех возмутила неуместность шеврона.

Поэтому на официальных фото на официальном сайте ведомства пришлось затушевывать грубую надпись на украинском.

В прошлом месяце оппозиционные партии Молдовы требовали отставки Василоя после трагического инцидента в аэропорту Кишинева, где прибывший из Таджикистана пассажир убил трех человек.

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