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08.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Россия
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Главную площадь Симферополя будут перестраивать


В Симферополе разгорелись споры по поводу проекта реконструкции главной площади крымской столицы, носящей имя Ленина.

«Полностью заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, оборудуют новое современное освещение, а также высадят зеленые насаждения», – цитирует пресс-служба горадминистрации слова начальника департамента городского хозяйства Евгения Маляровова.

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Сообщается также, что правительство Санкт-Петербурга поможет Симферополю с современным световым оформлением площади.

В Сети уже опубликованы варианты, предложенные дизайнерами. Они предполагают сохранение памятника вождю мирового пролетариата, хотя ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков допускал перенос монумента в другое место.

Сомнения комментаторов вызвали детская площадка, а также площадка для скейтборда, представленные в проекте. С одной стороны, рядом расположена оживленная трасса. С другой – на площади нет зелени, летом она превращается в «раскаленную сковородку», и гулять с детьми тут может быть некомфортно.


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