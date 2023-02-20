Главные бои СВО не на Украине, а в кремлёвских кабинетах – военный эксперт

США не могут разбить Россию в прямом военном столкновении на Украине, поэтому Вашингтон делает основную ставку на «пятую колонну» среди высоких чиновников Москвы.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обычной конвенционной войной США не могут нанести нам стратегическое поражение. Они могут рассчитывать только на то, что будет то же изматывающее противостояние, которое идёт.

Причём, они рассчитывают, что на фоне этого изматывающего противостояния «пятая колонна» в России снесёт президента.

Напоминаю, «пятая колонна» – это не протестный электорат, который ходит где-то с плакатами. Это те люди, которые занимают высокие кабинеты, высокие должности, и отстаивают интересы западных стран.

Да, они рассчитывают на это. Главная борьба идёт не на фронте Украины, а в кабинетах», – сказал Сивков.