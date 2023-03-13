Главные бои за Донбасс идут не в Артёмовске – военкор

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На данный момент основные бои за Донбасс идут не в медийно распиаренном Артёмовске, а немного южнее, за укрепрайон Угледар – Марьинка – Курахово.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угледар надо рассматривать как единый укрепрайон с Марьинкой. И между ними прямая трасса, это сплошной укрепрайон, и упирается в Курахово, это серьёзный логистический узел. Нам очень важно его взять, потому что от Угледара очень близко до трассы, которая соединяет Донецк с Мариуполем. Поэтому очень важно взять», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что сейчас российская армия постепенно берёт Угледар в окружение, и только после этого начнёт брать город.

«Все эти дни стояла задача не ворваться в Угледар, а закрепиться, взять его в полуокружение. Эта задача выполнена. Ведь на этих направлениях они бешено контратакуют. В Бахмуте они так не контратакуют, а здесь они мгновенно начинают, всё туда перебрасывается, потому что это по-настоящему важные стратегические направления. И в эти дни наши сумели обойти Марьинку и закрепиться на господствующих высотах. Как только берут Марьинку, то сыплется Угледар. Со стороны Мариуполя наши уже зашли в тыл, сейчас берём этот укрепрайон, и начинаем заходить в Угледар с другой стороны», – добавил Хайруллин.

Военкор подчеркнул, что именно этот укрепрайон является ключом к освобождению всего Донбасса.

«Курахово, там уже нет укрепрайонов, и они покатятся дальше в Славянск, Константиновку. Грубо говоря, прорываем здесь линию фронта, и у них сразу весь донецкий укрепрайон сыплется», – подытожил он.