Главные бои за Донбасс идут не в Артёмовске – военкор

Владимир Гладков .  
13.03.2023 21:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 495
 
Дзен


На данный момент основные бои за Донбасс идут не в медийно распиаренном Артёмовске, а немного южнее, за укрепрайон Угледар – Марьинка – Курахово.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент основные бои за Донбасс идут не в медийно распиаренном Артёмовске, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Угледар надо рассматривать как единый укрепрайон с Марьинкой. И между ними прямая трасса, это сплошной укрепрайон, и упирается в Курахово, это серьёзный логистический узел.

Нам очень важно его взять, потому что от Угледара очень близко до трассы, которая соединяет Донецк с Мариуполем. Поэтому очень важно взять», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что сейчас российская армия постепенно берёт Угледар в окружение, и только после этого начнёт брать город.

«Все эти дни стояла задача не ворваться в Угледар, а закрепиться, взять его в полуокружение. Эта задача выполнена.

Ведь на этих направлениях они бешено контратакуют. В Бахмуте они так не контратакуют, а здесь они мгновенно начинают, всё туда перебрасывается, потому что это по-настоящему важные стратегические направления.

И в эти дни наши сумели обойти Марьинку и закрепиться на господствующих высотах. Как только берут Марьинку, то сыплется Угледар. Со стороны Мариуполя наши уже зашли в тыл, сейчас берём этот укрепрайон, и начинаем заходить в Угледар с другой стороны», – добавил Хайруллин.

Военкор подчеркнул, что именно этот укрепрайон является ключом к освобождению всего Донбасса.

«Курахово, там уже нет укрепрайонов, и они покатятся дальше в Славянск, Константиновку. Грубо говоря, прорываем здесь линию фронта, и у них сразу весь донецкий укрепрайон сыплется», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть