Главные действующие лица еще не выходили на сцену в Курской битве – Дроздов

Анатолий Лапин.  
15.08.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Судить об успешности предпринятого Украиной вторжения в Курскую область преждевременно.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судить об успешности предпринятого Украиной вторжения в Курскую область преждевременно. Об этом в эфире...

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«У нас не было практически два года никаких видимых для общества побед. Теперь все, что угодно, что воспринимается как экспансия, движение вперед, на фоне застоя, в котором мы варились и кисли в последние два года, конечно, вот так воспринимается. Но я тут сторонник долгосрочных видений, но их сейчас не может быть.

Сейчас что-то говорить долгосрочно по этой очень контрлогичной, неожиданной для всех, даже для самого украинского общества истории рано. Мы видим только успешный дебютный блицкриг, а это многоактовая история, и на сцену еще не выходили даже не то, что все действующие лица, а и главный негативный персонаж», – заявил Дроздов.

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