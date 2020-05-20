20.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Главные достижения Зеленского за год президентства – морщины и круги под глазами


На своей пресс-конференции Владимир Зеленский продемонстрировал умение работать на публику и отсутствие сколько-нибудь значимых достижений.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как политтехнолог я могу отметь, что президент «потяжелел». Он превращается в традиционного для украинской политики персонажа, который умеет пропетлять «между капельками». Внешний вид его тоже изменился, не в лучшую сторону – видимо, тяжела шапка Мономаха. Появились морщины, круги под глазами. Первый год дался тяжело.

Из его ответов на вопросы понятно, что та программа, с которой он шел на выборы, отправлена в мусорную корзину. Сейчас мы имеем дело с другим Зеленским, который существенно отличается от того, за которого год назад голосовало 73% избирателей.

Но и сейчас 40% украинцев склонны видеть в нем того самого Голобородько, персонажа из сериала «Слуга народа». И если говорить о работе на публику – да, для электората Зеленского пресс-конференция удалась.

При этом те вопросы, которые волновали украинцев – мир, наказание коррупционеров, снижение тарифов – остались нерешенными. Выполнена лишь малая толика из того, что было обещано», – заключил Андрей Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть