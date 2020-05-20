Главные достижения Зеленского за год президентства – морщины и круги под глазами

20.05.2020, Киев, Игорь Петров

На своей пресс-конференции Владимир Зеленский продемонстрировал умение работать на публику и отсутствие сколько-нибудь значимых достижений.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Как политтехнолог я могу отметь, что президент «потяжелел». Он превращается в традиционного для украинской политики персонажа, который умеет пропетлять «между капельками». Внешний вид его тоже изменился, не в лучшую сторону – видимо, тяжела шапка Мономаха. Появились морщины, круги под глазами. Первый год дался тяжело.

Из его ответов на вопросы понятно, что та программа, с которой он шел на выборы, отправлена в мусорную корзину. Сейчас мы имеем дело с другим Зеленским, который существенно отличается от того, за которого год назад голосовало 73% избирателей.

Но и сейчас 40% украинцев склонны видеть в нем того самого Голобородько, персонажа из сериала «Слуга народа». И если говорить о работе на публику – да, для электората Зеленского пресс-конференция удалась.

При этом те вопросы, которые волновали украинцев – мир, наказание коррупционеров, снижение тарифов – остались нерешенными. Выполнена лишь малая толика из того, что было обещано», – заключил Андрей Золотарев.