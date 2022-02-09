Главные ожидания от переговоров Токаева с Путиным в Москве

В ближайшие четверг и пятницу состоится визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по приглашению президента России Владимира Путина в Москву, где состоятся действительно эпохальные переговоры, которые должны изменить политический ландшафт постсоветского пространства и сдвинуть с мёртвой точки процесс политической интеграции.

Дата визита оговаривалась по всей видимости заранее, так как еще до поездки Касым-Жомарта Токаева его администрация сообщила, что визит в Москву состоится после поездки в Пекин ориентировочно 13 февраля. Да и сам президент уже не раз говорил, что собирается провести переговоры с российским лидером, так как назрели серьезнейшие темы, требующие немедленного разрешения.

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И это не только вопросы строительства Росатомом АЭС на юге республики или участия Сбербанка в цифровизации страны, так как по ним уже приняты волевые положительные решения. А речь идет о дальнейшем стратегическом курсе двух государств, во многом определяющих дальнейший вектор развития Евразийского союза.

Тем более переговоры должны пройти в совершенно новых условиях, так как Касым-Жомарт Токаев теперь полноправный правитель, и ему подчиняются уже все ветви власти. Кровавые январские события, с одной стороны, завершили затянувшийся транзит, а с другой стороны, всевластию правящей семьи пришёл конец. Нурсултан Назарбаев теперь не является суперарбитром и у него после внесений поправок в закон «О первом президенте» и ликвидации пожизненного статуса главы Совбеза уже нет необходимых рычагов влияния на принятие решений.

А ведь именно Елбасы в последние годы и направлял внешнеполитический курс страны, который становился всё более и более прозападным. Сегодня же президент РК, наконец-то приступивший к своим реальным обязанностям, способен вызвать реальное доверие у российского лидера и сможет реально поменять ситуацию во внутренней и внешней политике.

Сообщается, что президенты обсудят состояние и перспективы развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

В первую очередь, следует ожидать от этих переговоров определение пути дальнейшего развития интеграционного объединения – ЕАЭС. Напомним, что с конца 2013 года Назарбаевым постоянно торпедировались все предложения Москвы по политической интеграции, то есть, по созданию наднациональных органов по примеру ЕС в виде правительства, парламента, единого банка и валюты.

Возможно, что теперь эти преграды будут сняты, и всерьез будет намечен план формирования таких надстроечных политических структур, а также единой финансовой системы, которые будут создавать на практике конфедеративную конструкцию Союза и вовлекать в неё всё новых участников. Естественно, это ускорит и экономическое развитие самой республики и Центральной Азии в целом, так как создаст условия для тесной производственной кооперации, реализации совместных индустриальных проектов и даст возможность избавиться от зависимости от стран Запада.

Другим немаловажным фактором на переговорах станет дальнейшая роль Казахстана в Организации тюркских государств под эгидой Анкары, созданного, кстати, по инициативе Нурсултана Назарбаева и во многом в противовес ЕАЭС. Не секрет, что это чисто британский проект, являющийся трамплином для турецкой экспансии в Центральной Азии, на Южном Кавказе, на Каспии и в Причерноморье для выдавливания из этих регионов России.

Ранее Нур-Султан (Целиноград) был активным младшим партнером турецкой верхушки и выполнял для “султана всех правоверных” работу по «собиранию земель» в регионе, склоняя другие бывшие советские среднеазиатские республики вступить на путь присоединения к оттоманской империи. Собственно, именно благодаря казахстанской элите к этому образованию и присоединились президенты Киргизии и Узбекистана.

Естественно, следует ожидать, что от Токаева попросят изменить свою позицию по этому проекту, если руководство республики настроено на дальнейшее развитие союзнических отношений. В связи с этим можно предположить, что и переход на латиницу будет заморожен на долгие годы или вообще отменен в перспективе. Поэтому можно надеяться, что позиции русского языка будут, как минимум, сохранены, а принятые дискриминационные поправки в законы «О вывесках» пересмотрены или приостановлены.

Если такое решение о свертывании проекта тюркской интеграции будет достигнуто, то будет остановлен процесс геополитической переориентации страны на Запад. Сам Токаев, находясь в безвыходной ситуации и сидя на вулкане социального недовольства и опасности нового переворота, вынужден будет пойти на такие условия, несмотря на то, что сам является отцом основателем многолетней «многовектороной политики», приведший страну в тупик.

По этому случаю могут возникнуть и вопросы о присутствии объектов НАТО и Пентагона на территории Казахстана, в том числе военно-биологических, так как это принципиальный вопрос обеспечения безопасности на всём постсоветском пространстве и для России в целом. Ведь в республике помимо многочисленных «учебных центров» существуют шесть лабораторий и НИИ, работающих по программам министерства обороны США и планируется строительство в этом году еще одной лаборатории наиболее опасных патогенов со всего мира.

Также вызывает и много нареканий господство американских, английских и европейских компаний в экономике республики, которые также оказывают политическое влияние на правящую элиту. Не секрет, что две трети добывающей промышленности страны находятся в их руках, как и две трети добываемых полезных ископаемых не принадлежат республике по кабальным контрактам по недропользованию и по соглашению о разделе продукции.

Предстоящая окончательная приватизация активов стратегических компаний фонда «Самрук-Казына», лоббируемая иностранными инвесторами, приведёт к тому, что они попадут опять-таки в руки прозападных олигархов или всё тех же транснациональных корпораций. В результате чего, зависимость Казахстана от ЕС и США может только усилиться. И тут во весь рост встает вопрос о роли российских компаний, с одной стороны, а с другой, о необходимости пересмотра самой экономической модели, заточенной на Запад.

Немаловажной становится и тема в межгосударственных отношениях деятельности казахских националистических движений и СМИ, которые, как мы знаем, курировались, финансировались и направлялись руководством КНБ, обвиненным сейчас в государственной измене и в участии в заговоре. Если все эти организации останутся нетронутыми и будут только усиливаться, то это создаст множество сомнений в искренности заверений Токаева и его чиновников. Тоже самое касается и государственной комиссии по окончательной реабилитации басмачей, участников туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

Наверняка будут даны не просто намёки, но и прямые рекомендации по отказу от государственной поддержки русофобских организаций и деятелей, а также по пересмотру прежней линии, направленной на переосмысление совместной истории. Единое социокультурное пространство должно быть обязательно сохранено, а процессы дерусификации немедленно прекращены. Согласие по этим вопросам и создаст тот благоприятный фон по сближению и преодолению всех противоречий.

От данной рабочей поездки действительно ожидается многое, и если будут предприняты первые шаги в этих направлениях, то можно будет с уверенностью говорить о серьезных изменениях в политике руководства Казахстана.