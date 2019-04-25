Главные политические враги Зеленского – его советники

25.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ жителям ЛДНР – это сигнал Владимиру Зеленскому и его команде, которые уже успели столько наболтать, что показали себя как неспособную к серьёзным переговорам сторону.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Момент выбран в связи с первыми сигналами от Зеленского, которые восприняты в Кремле как неготовность к серьёзным переговорам. Раз вы не готовы к серьёзным переговорам, то тогда надо наконец-то можно приступить (на самом деле же, в России было серьёзное политическое давление на руководство страны с требованием предоставить им возможность получить паспорта как можно раньше). Кстати говоря, есть очень простая вещь, они, например, те люди не могут уехать за границу, не имеют возможности оформить, в какую-то Турцию несчастную или счастливую, а если у них будет русский паспорт, то они, конечно, это смогут сделать.

Так вот, какие сигналы были от Зеленского: во-первых он сказал так – Путин враг, дальше, разговаривать с Донецком и Луганском не буду, буду только с Путиным, но не один на один, а чтобы рядом стояли представители западных держав. Ну, какая тут логика? Это продолжение логики Порошенко о том, что мы добьёмся контроля над Донбассом на своих условиях с помощью давления, которое будет оказывать Западный мир, прежде всего США, вводя всё новые и новые санкции, оказывая давление на Путина, на Россию, чтобы она сдалась и не оказывала никакой поддержки», – объяснил политолог.

«Это не приговор, это, скорее, сигнал, который показывает, что если у тебя есть цель – он сам сказал, что его цель освободить людей, которые там удерживаются, сделай шаги. «Я позвоню Путину» – а Путин скажет: «Окей, я согласен, но договорись с Донецком и Луганском», и всё, на этом заканчивается мечта Зеленского», – добавил Погребинский.

При этом, как отметил эксперт, команда Зеленского проявляет себя с абсолютно некомпетентной стороны.

«Никто не тянул за язык о том, что я не буду разговаривать (с республиками Донбасса – ред.), мог бы сказать, что разберёмся, будем смотреть, как решать эти вопросы с помощью наших западных друзей и так далее. Нет, он сказал, с ними нечего разговаривать, это террористы.

Его помощники и друзья, «двадцать друзей Зеленского» всякую чепуху говорят до сих пор. Вот, пару дней назад представитель, которого порекомендовал Гриценко, Апаршин – вообще полный бред наговорил, это же человек абсолютно безответственный!

Если ты такое можешь говорить, ты не можешь быть советником, или тогда Зеленский должен дистанцироваться от этих людей и сказать: «Я буду разбираться, мне нужно освободить наших людей, мне нужно прекратить обстрелы». Но если ты хочешь прекратить, остановиться, то тебе нужно вести себя корректно», – подытожил Михаил Погребинский.