Главные сербские СМИ заняли проукраинскую позицию

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Новости Украины

В Сербии, где население преимущественно поддерживает Россию, средства массовой информации, даже не считающиеся прозападными, в основном транслируют заукраинскую точку зрения по поводу российской спецоперации.

Об этом сообщает часто бывающий в Сербии Игнатий Шестаков, один из редактор портала Православие.ру.

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«В 1990-е российские СМИ транслировали о войнах в распадающейся Югославии в основном через призму CNN и ВВС. По принципу немного хорошего о сербах, но все плохое о них обязательно и побольше. Всех взорвали, разбомбили и такое.

Сейчас, если взять хотя бы ведущие ангентство Танjуг, ТК РТС 1 и газету «Политика», то про русских все в том же режиме: «холера в Мариуполе», «русская армия взорвала все, что смогла», «Зеленский не сдается». Есть исключения, но общий негатив о русских в целом доминирует. По крайней мере, его очень много. Больше, чем позитива. Большинство публикаций из «Reuters», – приходит к выводу Шестаков.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», увидеть само сочетание «спецоперация» в сербских СМИ практически невозможно – в основном используются термины «агрессия», «нападение» и «война». То есть угол подачи ясен.

Ситуацию в информационном пространстве Сербии «ПолитНавигатору» прокомментировал руководитель всесербского движения «Род» Драган Станоевич.

«Чаще всего владельцы этих СМИ связаны с Западом и США, они имеют там спонсоров. Вкладываются большие деньги в то, чтобы влиять на СМИ, чтобы они работали так, как нужно им. И это происходит, несмотря на то, что 90% сербов отлично понимают, в чем суть вопроса и поддерживают Россию.

Во всех этих медиа мы видим людей, которые напрямую получают американские деньги и просто плюют на Россию на всех каналах и изданиях», – отметил сербский общественник.

Он также подчеркнул, что, когда его приглашают в эти СМИ в качестве гостя, то зачастую пытаются перекрутить точку зрения, а после больше уже не зовут.

«При этом проблема в том, что эти медиа являются рупором сербской власти. Поэтому вызывает вопросы, что они преподносят ситуацию таким образом, что народ думает, что это позиция руководства государства. Ведь власть знает народное мнение. Похоже, что имеющееся давление и стремление руководства Сербии понравиться Западу значительно превышает стремление к объективности», – отметил эксперт.

Станоевич считает, что «выходом может стать открытие в стране крупного российского СМИ, у которого наши издания могли бы получать информацию».

«У нас есть «Спутник Сербия», но это небольшое медиа, он слабо читаем, и плюс оно ассоциируется как провластная, поддерживающая руководство Сербии структура, к ней особого доверия нет. Или хотя бы нужно, чтобы было сербское СМИ, которое бы могло давать объективную оценку происходящему», – считает общественник.