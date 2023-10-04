«Главные войны впереди»: в ходе СВО Россия учится воевать по-современному – эксперт

В ходе СВО Россия учится воевать по-современному, поскольку впереди у нас еще не одна война. Ни о каких мирных переговорах с Украиной не может быть и речи, поскольку это просто оттянет реализацию поставленной задачи – уничтожить зомбиленд и забрать в Россию то, что было Украине подарено, но не оценено по достоинству.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политтехнолог, писатель Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается «партии мира», действительно, это люди, с одной стороны, слабые духом, которые вещают о некоем мире, потому что им страшно. Может быть, есть определённое число провокаторов, мерзости у нас тоже хватает, но вот те, которые говорят: давайте замиримся с хохлами. Если они не понимают, что они мямлят, то это одно дело. А если это для того, чтобы лить воду на мельницу врага – другое. Ведь замириться невозможно! У нас цель была уничтожить украинский нацизм и взять все наши исторические регионы обратно. Но пока эта цель не достигнута, на Украине как был нацизм, так и остаётся», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что уничтожение нацизма на Украине идет нормальными темпами, но нацизм не искоренён. Поэтому ни о каком «замирении» речи быть не может, потому что это будет только отложенная война, ещё более кровавая.

«А для тех, кто хочет в два счета разобраться, давайте всё в наступление, ядерные бомбы летят туда-обратно, то у меня тоже иногда прямо сердце рвётся, когда какой-нибудь террористический акт очередной совершат, удары по нашим городам и сёлам. Да, злость есть. Но человек разумный должен себя всегда останавливать. Во-первых, мы в ходе этой войны учимся воевать – это очень важная вещь. Потому что впереди во всём мире долгие годы войны. Я так считаю, что войн будет много, войны будут кровавые, и поэтому наша армия должна быть самой лучшей и самой подготовленной и самой оснащённой всем современным вооружением. К тому же, идти как хохлы в «мясные штурмы», нам не надо – нам надо уничтожить основной костяк их Вооружённых сил и забирать то, что нам положено, сломя голову никуда не нестись», – пояснил Юхин.

«Про применение тактического ядерного оружия я, наверное, говорить не буду, у нас есть стратегия применения этого оружия. Я думаю, что наше руководство знает, когда и где главное применять. Да, я тоже не люблю Варшаву, я тоже ненавижу Вашингтон. Но пока нам надо разобраться с Украиной, уничтожить этот «свинячий зомбилэнд», чтобы он никогда больше не существовал и не мешал нам жить», – заключил эксперт.