Главный аграрий Украины рассказал, в какой момент наступит голод

Новости Украины

Аграрная промышленность Украины полностью зависит от экспорта, поэтому если не будет действовать зерновое соглашение, то весной уже никто из украинских аграриев ничего сеять не будет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил глава Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дыкун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без экспорта зерна портами, если не будет стабильного экспорта до весны, поверьте мне, весной сеяться никто не будет. То, что сейчас рассказывают, что сейчас вывезут всё зерно, на Украине начнётся голод, никто его физически не вывезет, никакого голода на Украине не будет. Но если мы не сможем реализовывать нашу продукцию, то зачем мне её надо будет сеять в марте месяце? Сейчас благодаря этим шагам по зерновому соглашению аграрии увидели свет в конце тоннеля, и мы озимые посеем. Меньше, чем в прошлом году, но достаточно. Ну а весной – всё будет зависеть от экспорта. Если мы выйдем, приблизительно, хотя бы 3 миллиона портами, 3 миллиона западная граница… 6 миллионов в месяц будет стабильный экспорт до марта, тогда всё будет ОК. Если этого не будет, тогда люди не посеют, и тогда будет голод», – объяснил Дыкун.