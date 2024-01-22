Главный американский бизнес-спонсор войны на Украине выходит из игры

Зеленский не оправдал ожидания крупнейших западных инвесторов. Их активы на Украине, в том числе земельные, находятся в зоне риска, и денег на дальнейшую военную кампанию Киеву не дадут. Остается рассчитывать на бюджеты европейских стран, которые под давлением США будут вынуждены что-то предоставить Украине.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для инвесторов основная задача – это заработок. Мы уже услышали директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что имеем дело не с западными странами, а странами, находящимися под управлением западного капитала. Все слышали такую компанию «BlackRock», которая является ключевым держателем акций всех крупных компаний из топ-500 в Америке. И по миру они финансируют. Они же разработали свою систему искусственного интеллекта «Aladdin», которая управляет 10 млрд активов BlackRock в США и еще 10 млрд мировых. И они определяют этот рынок. Для них война – это возможность заработать денег, за бесценок приобрести активы», – пояснил он и уточнил, что точкой невозврата для Зеленского стал август 2023 года.

«На Аспенском форуме по безопасности, где как раз представители транснациональных корпораций сидели, слушали Зеленского и говорили: «господин Зеленский, вы просите денег, а если не получится?» «Да нет, всё получится, я вам обещаю, контрнаступление будет эффективным» – уверял Зеленский. И тогда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что видел этот план, что работает с Украиной, и «мы вам дадим результат». Результата нет, инвесторы ему больше не верят. Поэтому деньги теперь возможно выделять исключительно из каких-то государственных институтов. Но бизнес ставит своих политиков, всегда и все делает в своих интересах, и пока интересы у них и инвестиции, которые они вложили на Украину, в том числе в покупку земли, под большим риском», – подчеркнул эксперт.

Но, несмотря на недоверие кабинету Зеленского, европейским странам придется раскошелиться для продолжения военного конфликта на Украине.

«Украина, как нерадивый директор, который всё время врёт инвестору, рассказывает всё время, что завтра будут сверхприбыли. А инвесторы пытаются разобраться в реальности происходящего, пока у них это не получается. Инвесторы в лице США отдельные комиссии туда отправляют, чтобы посмотреть, что там с оружием? Другие инвесторы пытаются разобраться, насколько реален тот уровень потерь, который Украина докладывает, или он намного больше? Поэтому огромное количество братских захоронений, которые делаются на Украине просто инкогнито, и нам ещё предстоит потом разбираться с ними. Но нужно понимать, что всё равно европейские страны и политики, которые говорят о том, что мы не будем выделять помощь, находятся под серьёзным давлением США. И если бы американцы на них не давили, они бы вообще никакой помощи не предоставляли. Потому что они не видят обратной связи. Одно дело отправить какое-то старье, потом на его место закупить новое вооружение, другое дело – отправлять ракеты, как французы и британцы. Потому что им сейчас нужно будет выделять из бюджета деньги, чтобы свои складские остатки восстанавливать, а на это уйдут сотни миллионов евро. Объяснить это невозможно, как немцам сейчас невозможно объяснить, почему не нашлось 500 миллионов на фермеров, когда они вываливают навоз в центре Берлина, но при этом 7 миллиардов на Украину нашлось. Я уже не говорю о сокращении социальных программ, выделении субсидий для детей в Германии со сложными болезнями и так далее», – отметил Клинцевич.