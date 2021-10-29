Главный бандеровец российского рока понаехал в Белград

29.10.2021 19:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Активно поддерживающий майдан и нынешнюю украинскую власть российский телеведущий и рок-продюсер Михаил Козырев опубликовал фото из столицы Сербии.

Рок-музыкант Вадим Степанцов задался резонным вопросом, что последовательный русофоб делает в братской русофильской стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Козырев выложил в своем фейсбуке фото с видом Белграда, подписав: «Здравствуй, Белград! Я скучал…».

Вид российского продюсера, последовательно поддерживающего нынешний антирусский киевский режим, рассказывающего басни про свободу на постмайданной Украине, на фоне столицы братской Сербии, чьи добровольцы воевали за свободу русского Донбасса (равно как, в свое время, и русские добровольцы воевали за свободу сербов в Боснии и Косово), искренне удивил и возмутил рок-музыканта и патриота, лидера группы «Бахыт Компот» Вадима Степанцова:

«Привет, люди! Никто не в курсе, что Миша Козырев – русофобская гнида и бандеровская нечисть – делает в Белграде? – написал Степанцов на своей странице в одной из социальных сетей. – Хотел бы я посмотреть, как он в майке с такой надписью шагает по своему любимому Киеву… Не возле ли Кустурицы трется там этот чудо-промоутер? Скучал он, тля».

Фразой про майку Степанцов намекнул на совет одного из читателей фейсбука Козырева приобрести майку «Спасибо Боже, что я серб» в то время, как в фаворе у нынешней Украины заклятые соседи-соперники сербов – хорваты, воевавшие за ВСУ в Донбассе, и на чей опыт по уничтожению непризнанных республик часто ссылается официальный Киев.

Михаил Козырев – российский продюсер, теле и радиоведущий – начинал свою медиа-деятельность в 1992 году с передачи «Музыка большевистских детей и бабушек» на одной из студенческих радиостанций советского эмигрантского сообщества Лос-Анджелеса.

Вернувшись в Россию стоял у истоков радиостанций Ultra, Best FM, фестиваля «Нашествие», работал на радио «Максимум» и «Нашем- радио», к деятельности которых имел отношение американский капитал.

Свою русофобскую сущность впервые проявил, когда отказался ставить в эфире передачи «Чартова дюжина» на «Нашем радио» песни с альбома «Солнцеворот» группы «Алиса», узрев в древнем славянском символе «пропаганду фашизма». С 2010 года работает на прозападном либеральном телеканале-иноагенте «Дождь».

С деятельностью Козырева связывают раскрутку в России малопопулярных до этого у русскоязычного слушателя украиноязычных исполнителей «Вопли Видоплясова» и «Океан Эльзы», чьи фронтмены впоследствии стали рупорами украинского русофобского национализма.

Активно поддержал майдан 2014 года и организовывал активную травлю рок-музыкантов-патриотов, и именно с ним связывают исчезновение таких исполнителей – как Чичерина, «Ва-Банкъ»и «Бахыт Компот» из ротаций российских рок-радиостанций.