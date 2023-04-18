Главный банкир Украины ждет от России 300 миллиардов

Анатолий Лапин.  
18.04.2023 10:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Россия, Сюжет дня, Украина, Финансы


Украина рассчитывает получить в свой «фонд репараций» от 300 до 350 миллиардов долларов, которые принадлежат России и были заблокированы на Западе.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина рассчитывает получить в свой «фонд репараций» от 300 до 350 миллиардов долларов, которые...

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Кроме того, по мнению Пышного, в этот фонд должны быть переданы и арестованные деньги российских бизнесменов.

«В целом, сумма от 300 до 350 миллиардов звучит, заблокированных средств Центрального банка. Я бы к этому добавлял заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает далее финансировать. Они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную», – считает глава НБУ.

«10-й санкционный пакет Европейского союза предусматривает очень важную норму. Он предусматривает введение ответственности, какие именно активы, которые принадлежат России или российским олигархам, иммобилизированы, заблокированы и могут быть использованы для формирования фонда репараций.

Эта отчетность внедряется вот-вот, и уже в ближайшее время мы будем не гадать, а оперировать четкими, конкретными цифрами, понимать, каким образом могут быть эти суммы доступны для наполнения фонда восстановления Украины», – заявил Пышный.

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