«Главный босс»: Политолог рассказал, как турки восхищаются Путиным

30.12.2021  11:55 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Турция


Среди простых людей в Турции очень популярен российский президент Владимир Путин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил турецкий политолог Айдын Сезер.

Среди простых людей в Турции очень популярен российский президент Владимир Путин. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Простые люди обожают сплетни. Они восхищаются Путиным, особенно когда Турция и Россия действуют вместе. Что они говорят, к примеру, о Карабахе? Мы сражаемся вместе с азербайджанскими братьями с разрешения мистера Путина и нанесли армянам большое поражение, а теперь вместе с Россией мы разместили там армию. Реальность такова, что Россия – главный босс за столом конфликта, где для Турции нет стула», – говорит эксперт «Комсомольской правде».

При этом он добавляет, что турки не очень любят главу МИД РФ Сергей Лаврова.

«Люди болтают глупости, что Путин – на самом деле турок. У него, мол, дедушка был татарин. А вот Лаврова они не любят, – он армянин. Ведь большинство турок вырастает с убеждениями, что армяне, курды, греки – наши враги. Более того, турки уверены, что Путин вмешается в наши выборы. Вот как он скажет, так и будет», – отмечает Сезер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть