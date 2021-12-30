«Главный босс»: Политолог рассказал, как турки восхищаются Путиным

Среди простых людей в Турции очень популярен российский президент Владимир Путин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил турецкий политолог Айдын Сезер.

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«Простые люди обожают сплетни. Они восхищаются Путиным, особенно когда Турция и Россия действуют вместе. Что они говорят, к примеру, о Карабахе? Мы сражаемся вместе с азербайджанскими братьями с разрешения мистера Путина и нанесли армянам большое поражение, а теперь вместе с Россией мы разместили там армию. Реальность такова, что Россия – главный босс за столом конфликта, где для Турции нет стула», – говорит эксперт «Комсомольской правде».

При этом он добавляет, что турки не очень любят главу МИД РФ Сергей Лаврова.

«Люди болтают глупости, что Путин – на самом деле турок. У него, мол, дедушка был татарин. А вот Лаврова они не любят, – он армянин. Ведь большинство турок вырастает с убеждениями, что армяне, курды, греки – наши враги. Более того, турки уверены, что Путин вмешается в наши выборы. Вот как он скажет, так и будет», – отмечает Сезер.