Главный черногорский раскольник негодует: правительство намерено подписать соглашение с СПЦ

20.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава неканонической «Черногорской православной церкви» Мираш «Митрополит Михаил» Дедеич призвал своих сторонников «бороться с этим злом», то есть намерением правительства страны подписать соглашение с СПЦ.

Об этом сообщает телеканал RTCG, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешнее правительство продолжает традицию династии Карагеоргиевичей (сербских и югославских королей – ред.), которая в 1918 году уничтожила и Черногорию, и черногорское имя, и отменила черногорскую церковь, признанную всеми православными церквями, включая Сербскую, – заявил Дедеич. – Оно отказывает ей в праве быть отечественной церковью и преследует как ее, так и ее духовенство.

Оно объявляет о подписании Основного соглашения с белградской церковью Святого Саввы, которая разжигает межрелигиозную и межэтническую ненависть в Боснии и побуждает преступников нападать на все человеческое. СПЦ также была прямым соучастником преступления в Сребренице.

Она, въехавшая в Черногорию на сербских штыках в 1918 году, намеревается проникнуть во все церкви и монастыри наших предков, чтобы разжечь ненависть против черногорцев и всех остальных жителей Черногории….Я призываю верующих людей и всех граждан противостоять этому злу, прежде чем зло достигнет нас».

Ранее вице-премьер правительства Черногории, албанец Дритан Абазович заявил, что не видит ничего крамольного в том, чтобы подписать правительственное соглашение с СПЦ.

«Этот документ должен быть принят на заседании правительства. Я думаю, что после того, как он будет изучен и обсужден, Черногория должна подписать это Основное соглашение. У нас есть конкордат, подписанный с Католической Церковью, у нас есть контракт с Исламским сообществом, и мы не подписали соглашение только с Сербской Православной Церковью», – отметил Абазович.

В свою очередь премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что правительство готово подписать Соглашение с Сербской православной церковью и этот вопрос не должен быть предметом политизации или разночтений. Глава черногорского правительства добавил, что разговаривал об этом с сербским патриархом Порфирием и что срок подписания документа будет согласован в ближайшее время.

Мираш Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена. Опального попа приютил Константинопольский патриархат, отправив служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.

В начале 90-х забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали возглавить ее. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита.

Все это возмутило Вселенский патриархат и Константинопольский патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме. В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ. В последнее время, правда, Мираш Дедеич говорит о Варфоломее с почтением, ожидая, что президенту Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.