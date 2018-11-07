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07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Коррупция, Криминал, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Главный чиновник ВСУ по вопросам морали попался на взятке

Правоохранители задержали на получении взятки начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск – заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора – Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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По информации Матиоса, сегодня военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками “К” СБУ в Киеве задержали за получение “взятки” полковника Г., который занимает должность начальника управления морально – психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) – заместитель начальника Главного управления морально психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.

“Указанный “пастырь” наших военных требовал и получил 1000 долларов за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую”, – пояснил он.

Матиос констатировал: “Какие “морально-психологические” кадры – такие и грустные “достижения” в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных. Будем бить эту скалу бездушия и дальше”.

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