Главный чиновник ВСУ по вопросам морали попался на взятке

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Правоохранители задержали на получении взятки начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск – заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора – Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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По информации Матиоса, сегодня военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками “К” СБУ в Киеве задержали за получение “взятки” полковника Г., который занимает должность начальника управления морально – психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) – заместитель начальника Главного управления морально психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.

“Указанный “пастырь” наших военных требовал и получил 1000 долларов за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую”, – пояснил он.

Матиос констатировал: “Какие “морально-психологические” кадры – такие и грустные “достижения” в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных. Будем бить эту скалу бездушия и дальше”.