Главный демограф Украины: Боюсь отмены военного положения. Страна опустеет

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У России значительно лучше демографическая ситуация, чем у Украины, а потому Москве надолго хватит людей, готовых воевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины академик Элла Либанова.

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«К сожалению, демографического потенциала воевать у России хватит еще надолго. Смотреть надо сейчас не на тех, кто погибает или выезжает из России, а на суммарный коэффициент рождаемости, он и до войны в России был выше украинского. У нас ситуация с рождаемостью была плохая еще до пандемии коронавируса, а сейчас значительно хуже. Не хочется употреблять слово «мясо», но контингента для того, чтобы бросить на амбразуру в России достаточно. Там не хватит серьезного оружия, но кто сказал, что нужно серьезное? Нехватка людей не станет тем фактором, который будет ограничивать условно горячую фазу войны. Им может стать фактор экономический, но мы видим, что здесь Россия получает помощь от стран так называемого Глобального Юга, опираясь прежде всего на экономики Китая и Индии», – сказала Либанова в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Она не видит оснований для волны массовой миграции украинцев даже если зима будет тяжелой, но оговаривается, что ее прогноз ограничивается периодом «до конца военного положения».

«Я гораздо больше боюсь миграции послевоенной, когда к женам, которые уже более-менее адаптировались за границей, поедут их мужья. Этой миграции я боюсь», – подчеркнула демограф.

По ее словам, «за рубежом мы будем людьми второго сорта». Кроме того, нерадостные перспективы она видит для украинской демографии.

«Я не думаю, что мы сможем существенно поднять рождаемость, это нереально. Она будет больше, чем она была перед войной. 2021 год — последний, где есть нормальные данные. 1,2 ребенка рожает женщина в Украине за всю жизнь. Это ненормально, это очень низко. Я думаю, что мы поднимем этот коэффициент до 1,5, возможно 1,6. Это сегодняшний средне европейский уровень, но я не верю в большее», – резюмирует Либанова.