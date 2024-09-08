Главный дипломат Польши продолжает рискованные танцы вокруг российских «красных линий»

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Польша должна помочь Украине защитить ее АЭС от «заблудившихся» российских ракет. Такое заявление глава МИД в правительстве Дональда Туска Радослав Сикорский сделал в интервью BBC.

«Представьте, что российский дрон или ракета собьется с курса и улетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС» , – сказал польский дипломат, отвечая на вопрос о том, при каких условиях Польша могла бы сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины.

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Дипломат отметил, что в этом случае, по его мнению, речь пойдет о праве Польши на самооборону.

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В то же время, подчеркнул Сикорский, это предложение является его личным мнением, никаких официальных решений на этот счет в Варшаве не принималось.

Ранее тот же Сикорский заявлял, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, имеют «обязательство» сбивать российские ракеты, приближающиеся к их воздушному пространству, даже если НАТО будет противодействовать таким действиям.

Он добавил, что Варшава обязана обеспечивать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет над украинской территорией может втянуть Альянс в войну на Украине.